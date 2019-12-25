В ЕГЭ появится компьютерное распознавание лиц

Когда в пунктах проведения экзамена появится система распознавания лиц? Правда ли, что искусственный интеллект станет наблюдателем на ЕГЭ? Об этом журналистам рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

- Сейчас за ходом ЕГЭ следят онлайн-наблюдатели. В 2020 году мы начнем тестировать поведенческий анализ на основе нейронных сетей, - заявил он. - Допустим, если кто-то встает во время экзамена, кто-то посторонний ходит по аудиториям, если есть какие-то посторонние предметы на столах… Искусственный интеллект можно настроить так, чтобы он это отслеживал, чтобы контролировал видео-поток из всех регионов и подавал точечный сигнал наблюдателям.

Зачем это нужно? Чтобы экзамен стал еще более честным и объективным - у нарушителей не осталось бы ни малейшего шанса. Например, ЕГЭ по русскому языку проходит одновременно более чем в 50 000 аудиториях. А один человек может следить по камерам только за 4 аудиториями. Где взять столько наблюдателей?

Здесь, как раз, и может помочь нейросеть. "Ловить" нарушителей на ЕГЭ теперь будет искусственный интеллект. Он зафиксирует "подозрение на нарушение" и отправит его человеку - "обратите внимание вот на эту камеру". Наблюдатель посмотрит запись и примет окончательное решение. В каких регионах это будет внедряться уже в 2020 году? Рособрнадзор держит это в строгом секрете.

На ЕГЭ также появится технология распознавания лиц. Это поможет выявить нарушителей, которые выполняют задания "за того парня".

- Известны случаи, когда на экзамен пытаются проходить по чужим паспортам. Особенно много таких попыток мы отмечали в резервные сроки. Поэтому уже в 2019 году использовали нейросети, чтобы выявить работы, написанные чужим почерком. Выявили 11 таких работ, - рассказал Сергей Кравцов. - Также была апробирована технология распознавания лиц по камерам. Мы увидели ее плюсы и минусы. Планируется, что в следующем году расширим эксперимент и на другие регионы.

Технология цифрового "фейс-контроля" тестировалась пока всего в восьми школах Республики Ингушетия. Лица выпускников, которые пришли на экзамен, сравнивались с фотографиями из паспорта в базе данных. Причем делалось это по средствам "машинного зрения". То есть, без участия людей.