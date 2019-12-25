В Гидрометцентре рассказали, насколько к Новому году станет длиннее день

Продолжительность светового дня к 1 января увеличится на пять минут. А вообще день начнет прибавляться уже сегодня - 25 декабря он увеличится на минуту. Дальше, как уточнили "Российской газете" в Гидрометцентре, долгота дня начнет расти довольно быстрыми темпами. К концу января день будет длиннее аж на один час и 31 минуту. То есть дело движется к весне.

Что же касается погоды, то, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в центральных областях наметилась тенденция к похолоданию. К концу недели температура опустится до слабых минусовых значений.

В четверг в Москве возможен мокрый снег, температура воздуха в течение суток -4…+1 градус. Возможна гололедица. В пятницу в течение суток ноль - минус 5 градусов. Местами небольшой снег.

В воскресенье, 29 декабря, ночью столбики термометров могут опуститься до -7 градусов, а днем 0…-5. При этом ветер изменит направление на северное. Принесет похолодание антициклон из Центральной Европы. Но велика вероятность, что надолго он не задержится.

В среду, 25 декабря, в Свердловской области и на юге Тюменской области ожидаются метели. А на юге Западной Сибири (в Новосибирской и Томской областях) температура воздуха начнет резко понижаться. Возможны 30-градусные морозы и снегопады. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

В Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай 25 декабря сильный снег, метель. Снежно 26 декабря будет на юге Красноярского края. И такая морозная погода сохранится до конца недели.

Очень холодно на севере Амурской области: по ночам ниже минус 30 градусов. Также холодно на севере Приморского края - ночью минус 30 и холоднее.