В Новый год россияне стали дарить близким зубные щетки

В декабре на Яндекс.Маркете среди несезонных товаров сильнее всего вырос интерес покупателей к наборам для рисования - в 2,7 раза по сравнению с ноябрем. В декабре по сравнению с прошлым месяцем количество платежей в магазинах товаров для хобби увеличилось почти на половину, средний чек составил 3062 рубля.

Вторыми по популярности стали радиоуправляемые игрушки - в декабре пользователи переходили в интернет-магазины с такими товарами в 2,5 раза чаще, чем в ноябре. Третье место досталось игрушечным роботам и трансформерам. В пятерку самых популярных несезонных товаров вошли также подарочные наборы (спрос вырос в 2,4 раза) и настольные наборы для игры в футбол, хоккей, бильярд (в 2,3 раза).

Еще одним популярным подарком в этом году станут ювелирные изделия. За первые 22 дня декабря россияне оплатили на 51 процент больше таких товаров, чем за те же дни в ноябре. На украшения россияне тратили в среднем по 6556 рублей.

За последний месяц 2019 года заметно выросло количество платежей в магазинах электроники (38 процентов по сравнению с ноябрем). Покупатели расходовали на нее в среднем по 6183 рубля. Самыми востребованными товарами в этой категории оказались электрические зубные щетки, спрос на которые в декабре вырос в два раза по сравнению с ноябрем, а также умные колонки (в 1,9 раза) и фотоаппараты моментальной печати (в 1,8 раза).

На 24 процента стало больше заказов в магазинах косметики, за которую пользователи платили в среднем по 3249 рублей. Среди товаров для красоты в декабре популярнее всего были щипцы, плойки и выпрямители - на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре.