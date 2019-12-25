В Росрыболовстве надеются на принятие в 2020 году законопроекта о создании рыбной биржи. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Принятие закона немного затянулось, так как не готова инфраструктура, пояснил Шестаков. Площадка для биржевой торговли рыбой может открыться, например, во Владивостокском морском рыбном порту, уточнил он. Сейчас в порту реализуется инвестиционный проект, который предполагает, в частности, установку холодильников для перевалки рыбной продукции. "То есть будут установлены к площадкам определенные качественные требования, и в случае соответствия этим требованиям на этих площадках можно будет организовать непосредственно биржевую торговлю", - сказал Шестаков.

Введение биржевой торговли рыбой сделает рынок более прозрачным. Рыбопромысловые компании смогут быстрее реализовать товар по справедливой цене, а рыбоперерабатывающие предприятия, прежде всего российские, получат прямой доступ к качественному сырью. Он отметил, что участвовать в механизме биржевых торгов сможет любая площадка, подходящая под набор требований, но наиболее подходящими являются мыс Назимова и Владивостокский морской рыбный порт.

Биржевая торговля может открыться во Владивостокском морском порту

Вылов биоресурсов в России в этом году, по предварительным данным, составил 4,94 млн тонн, чуть меньше, чем в прошлом году. "На данном этапе у нас отставание около 2% к рекордному 2018 году", - сказал Шестаков. Такой результат был вполне ожидаем, так как уменьшается вылов лосося, пояснил он. Зато хорошо обстоят дела с выловом другой рыбы. Скумбрии, сайры и сардины иваси в этом году добыли больше, чем в прошлом. Например, на Дальнем Востоке вылов этих видов рыбы достиг 200 тысяч тонн, на 32% больше уровня 2018 года.

По итогам девяти месяцев этого года в стране на 36% выросло производство аквакультуры и достигло 202 тысяч тонн. В четвертом квартале, данные за который пока не получены, также ожидаются хорошие результаты, отметил Илья Шестаков.