Принятие закона немного затянулось, так как не готова инфраструктура, пояснил Шестаков. Площадка для биржевой торговли рыбой может открыться, например, во Владивостокском морском рыбном порту, уточнил он. Сейчас в порту реализуется инвестиционный проект, который предполагает, в частности, установку холодильников для перевалки рыбной продукции. "То есть будут установлены к площадкам определенные качественные требования, и в случае соответствия этим требованиям на этих площадках можно будет организовать непосредственно биржевую торговлю", - сказал Шестаков.
Введение биржевой торговли рыбой сделает рынок более прозрачным. Рыбопромысловые компании смогут быстрее реализовать товар по справедливой цене, а рыбоперерабатывающие предприятия, прежде всего российские, получат прямой доступ к качественному сырью. Он отметил, что участвовать в механизме биржевых торгов сможет любая площадка, подходящая под набор требований, но наиболее подходящими являются мыс Назимова и Владивостокский морской рыбный порт.
Вылов биоресурсов в России в этом году, по предварительным данным, составил 4,94 млн тонн, чуть меньше, чем в прошлом году. "На данном этапе у нас отставание около 2% к рекордному 2018 году", - сказал Шестаков. Такой результат был вполне ожидаем, так как уменьшается вылов лосося, пояснил он. Зато хорошо обстоят дела с выловом другой рыбы. Скумбрии, сайры и сардины иваси в этом году добыли больше, чем в прошлом. Например, на Дальнем Востоке вылов этих видов рыбы достиг 200 тысяч тонн, на 32% больше уровня 2018 года.
По итогам девяти месяцев этого года в стране на 36% выросло производство аквакультуры и достигло 202 тысяч тонн. В четвертом квартале, данные за который пока не получены, также ожидаются хорошие результаты, отметил Илья Шестаков.