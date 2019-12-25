В России начали создавать основу для цифрового будущего

Масштабная программа развития цифровой экономики, которая стартовала в России в 2019 году, затрагивает все привычные для нас сферы жизни: от здравоохранения, образования и транспорта - до финансовых услуг. До 2024 года на нее будет потрачено не менее 1,6 трлн рублей (около 1 трлн - из федерального бюджета). Отдача, как ожидается, будет значительно больше. И выразится не только в росте ВВП страны, но и в повышении качества жизни граждан.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИГОРЬ ЗУБКОВ

Программу "Цифровая экономика" правительство утвердило летом 2017 года. Позже, в мае 2018-го президент Владимир Путин поручил придать ей статус национальной. Разделы программы трансформировали в федеральные проекты. На первом этапе их было шесть: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое госуправление". Позже стало известно, что будет еще и седьмой федеральный проект, связанный с развитием искусственного интеллекта. В ближайшее время его должно утвердить правительство.

До 2024 года на "Цифровую экономику" планируется потратить 1,6 трлн рублей. Отдача, как ожидают власти, будет неизмеримо больше

Самым дорогим направлением программы станет информационная инфраструктура - 768,5 млрд рублей, еще 451,8 млрд планируется потратить на цифровые технологии, 235,6 млрд рублей - на цифровое госуправление, 138,6 млрд рублей - на кадры для цифровой экономики, 30,7 млрд рублей - на информационную безопасность, 1,6 млрд рублей понадобится на подготовку нормативного регулирования. Бюджет федерального проекта "Искусственный интеллект" пока не утвержден. Предположительно, он будет в пределах 120 млрд рублей.

"Цифровая экономика" - один из самых масштабных нацпроектов. 2019 год был для него подготовительным. Тем не менее, по словам главы Минкомсвязи Константина Носкова (руководит исполнением программы), некоторые результаты уже можно назвать.

"По инфраструктуре главное достижение - это запуск процесса подключения социально значимых объектов к интернету", - отмечает Носков.

Речь идет о школах и учреждениях среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях полиции, Росгвардии, пожарных частях, военкоматах, органах государственной власти и местного самоуправления.

В этом году доступ к высокоскоростному интернету получат 18 тысяч объектов. В каждом регионе для выбора подрядчиков проводились аукционы, тогда как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.

"Эта практика дала феноменальный эффект. Первоначально стояла задача завершить проект к 2024 году, потратив более 140 млрд рублей. Теперь же есть все основания считать, что мы сделаем все до конца 2021 года за 51 млрд рублей, то есть с экономией более чем в 92 млрд рублей, - подчеркивает Носков. - Отрадно, что победителями в аукционах на подключение соцобъектов к интернету стали не только федеральные, но и региональные компании, хотя были опасения, что они вообще не придут на аукционы, либо не справятся с обязательствами, которые на себя возьмут".

В 2019 году были запущены пилотные зоны по развитию сетей пятого поколения (5G). Сейчас операторы реализуют экспериментальные проекты по созданию сетей связи 5G в полосах радиочастот 4800-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц. Тем не менее сами компании неоднократно заявляли, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному - 3,4-3,8 ГГц. Именно он считается в России приоритетным, но сейчас используется министерством обороны и другими силовыми ведомствами.

"Вопрос конверсии радиочастотного спектра еще предстоит решить. Мы договариваемся с военными по поводу совместного использования ресурса. Дискуссия продолжится и в 2020 году", - уточнил глава Минкомсвязи.

Большая работа была проведена по проектам, связанным с развитием сквозных цифровых технологий, включая блокчейн, интернет вещей, большие данные и кванты. Госкомпании, выбранные кураторами этих направлений, разработали специальные "дорожные карты" развития технологий. Все семь карт уже утверждены.

Создание нормативной базы для "Цифровой экономики" запаздывает. "Законы, правительственные акты, которые мы готовим в рамках программы, зачастую принципиально ломают сложившиеся устои, поэтому их крайне сложно согласовывать, в том числе с бизнесом, - пояснил Константин Носков. - Пока полностью приняты только 4 закона, остальные на рассмотрении в Госдуме. Рассчитываем, что в весеннюю сессию большая часть из них будет принята. Еще часть нормативных актов находится на согласовании в правительстве".

Бюджет нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2019 году - около 108 млрд рублей. Кассовое исполнение программы (за которое Минкомсвязь в ноябре критиковала Счетная палата), по итогам года составит более 80%, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что авансирование по программе не предусмотрено, оплата происходит только по итогу выполненных работ. Сложная система управления, необходимость согласовывать проекты с участниками рынка не делают процесс проще, зато дают гарантию того, что интересы бизнеса при построении цифровой экономики будут учтены, подчеркнули в Минкомсвязи.

Цитата

Максим Акимов, вице-премьер о нацпроекте "Цифровая экономика":

"Цифровая экономика" имеет сквозной, системный характер и создает основу для успешной реализации других национальных проектов".