В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Несмотря на то, что в январе россияне будут отдыхать больше недели, их зарплаты за этот месяц не должны стать меньше.

В Трудовом Кодексе, статье 112, установлены гарантии по оплате труда за нерабочие праздничные дни. А именно то, что отдых в такие дни не влечет уменьшения заработной платы.

Об этом рассказали "РГ" в Роструде.

"Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым Кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату. Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. - Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором".

При этом суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.