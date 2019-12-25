В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Новости

Грабитель в США похитил и разбросал на улице несколько тысяч долларов 03:38
Иран предложил Дамаску вместе бороться с американцами в Сирии 02:45
По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд 02:42
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии 02:24
Не менее десяти лесных пожаров зафиксировано в Грузии 02:02
Атака боевиков привела к гибели 35 человек в Буркина-Фасо 01:40
Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым 01:21
Трамп назвал честью свою игру в фильме "Один дома-2" 00:57
Льва Яшина включили в число 11 лучших футболистов в истории 00:08
Назван самый популярный смартфон в мире 24.12.2019
Роспотребнадзор начнет изымать из продажи "конфеты" с никотином 24.12.2019
Участники конкурса "Лидеры России" предложили 21 тысячу социальных проектов 24.12.2019
ЦСКА одержал шестую подряд победу в КХЛ 24.12.2019
Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику 24.12.2019
Володин обсудил реализацию Минских соглашений с Медведчуком 24.12.2019
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции 24.12.2019
На российско-азербайджанской границе открылся новый мост 24.12.2019
Росфинмониторинг предупредил о фейковых письмах от имени ведомства 24.12.2019
Суд избрал меру пресечения начальнику отделения МВД Армянска 24.12.2019
В Польше прошел новогодний марафон на русском языке 24.12.2019
Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером 24.12.2019
Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином 24.12.2019
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии 24.12.2019
Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами 24.12.2019
Олешко и Запашный устроили цирк на Тверской 24.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 03:00
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых в новогодние каникулы

Текст: Марина Гусенко
Несмотря на то, что в январе россияне будут отдыхать больше недели, их зарплаты за этот месяц не должны стать меньше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Трудовом Кодексе, статье 112, установлены гарантии по оплате труда за нерабочие праздничные дни. А именно то, что отдых в такие дни не влечет уменьшения заработной платы.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Об этом рассказали "РГ" в Роструде.

"Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым Кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату. Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. - Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором".

При этом суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Роструд Новый год

Главное сегодня

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года