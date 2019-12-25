В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.

В билете для пассажиров, расположившихся сверху, отмечается, что они должны размещать багаж на третьей полке, могут пользоваться столом, а также сидеть на нижней полке днем.

Пассажирам нижних полок в билете компания напомнила, что место для багажа у них внизу, и указала о необходимости уступать место пассажирам сверху. На новые пункты в билете обратило внимание РИА Новости.

Как уточняет газета "Гудок", авторы дизайна новых билетов постарались сделать его более понятным. В новом варианте более четко обозначены время отправления и прибытия, номера поезда и вагона. Для пассажиров городов с метрополитеном в билете буду указывать ближайшие станции подземки. Кроме того, билет можно удобно свернуть и засунуть в бумажник.

Новые билеты поступят в продажу в новом году.

Напомним, что в 2017 году в РЖД делали заявление о том, что пассажиры нижних полок имеют право не пускать к себе пассажиров, которые едут сверху.