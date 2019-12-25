Дюймовочка приглашает на дискотеку и файер-шоу

Новогодняя премьера на сцене театра кукол в Минске - спектакль "Дюймовочка" по известной сказке Ханса Кристиана Андерсена. А перед представлением маленькие театралы встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, участвуют в конкурсе на лучшее поздравление с Новым годом.

С юными зрителями надо быть на равных и говорить о том, что их волнует. Эти правила в театре отлично усвоили, поэтому спектакли здесь проходят с аншлагом. Вот и на премьеру "Дюймовочки", которую поставила белорусско-российская команда актеров и режиссеров, уже за несколько недель до представления билетов было не купить.

Режиссер-постановщик Екатерина Ложкина-Белевич ожидания юных театралов оправдала. После премьеры они искупали создателей спектакля в овациях.

Екатерина родилась и выросла в Минске. Образование по специальности "артист театра кукол" получила в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Работала актрисой Большого театра кукол. Позже дебютировала в качестве режиссера. Один из ее спектаклей был номинирован на престижную театральную премию "Золотая маска". В Минск приехала на время работы над спектаклем "Дюймовочка", чему очень рада.

Екатерина ранее ставила на сцене знаменитую сказку Андерсена. Но тогда произведение раскрывалось через монолог матери. Сейчас история повествуется от лица "маленькой-маленькой девочки, всего в дюйм ростом". Режиссер перенесла действие спектакля в атмосферу города. Впрочем, Андерсен не уточнял, где именно происходили действия.

- Случиться история с Дюймовочкой могла в любом уголке планеты, - рассказывает Екатерина. - Дюймовочка появилась на свет, чтобы дарить любовь и доброту. Ее чистое трепетное сердце открыто большому миру. Она не похожа на других и помогает всем, кто в этом нуждается. Поэтому где бы ни оказалась девочка и кого бы ни встретила, каждый хочет забрать ее себе. "Моя! Моя! Моя!" - доносится со всех сторон. И только спасенная Дюймовочкой в лютую стужу ласточка уносит крошечную героиню в мир тепла и солнца.

В спектакле задействованы крупные куклы. На их фоне особо подчеркивается хрупкость маленькой героини. Специально для постановки был создан уникальный видеоряд. И вообще изначально режиссер задумывала спектакль в виде одного большого клипа.

Премьерные показы спектакля "Дюймовочка" пройдут до 12 января 2020 года

- Много работаю с детьми и понимаю, что яркая, часто меняющаяся картинка очень важна, - подмечает Екатерина. - В спектакле зрители побывают на дискотеке вместе с героями - Жуками и на файер-шоу Пауков. Половина успеха спектакля для детей - наличие героя, которого дети могут понять, соотнести с собой и начать ему сопереживать.

Передать чувства и эмоции героев создателям постановки удалось благодаря цветовому, световому, музыкальному решению. Художник-постановщик спектакля Марина Завьялова, главный художник Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, создала планшетные фокусные куклы, которые способны удивить требовательную зрительскую аудиторию.

Режиссер "проводит" Дюймовочку по этапам взросления и становления как личности. В спектакле звучат вопросы о том, как важно при любых обстоятельствах оставаться собой, жить с добром в сердце и выбирать свой путь, стремиться к прекрасному и верить в лучшее.

- В новогодние праздники многие задумываются о смысле жизни, - говорит Екатерина Ложкина-Белевич. - Дети также хотят понимать смысл происходящего. Спектакль поможет в нем разобраться. Подскажет, как важно стремиться к любви и красоте, бороться с трудностями и не терять свое "я".

Тем временем

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Подготовили Мария Воронова и Марина Кузьмич