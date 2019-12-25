В тюрьме Цинпу опровергли обвинения СМИ в принудительном труде заключенных

После сообщений зарубежной прессы о якобы бытующем там "принудительном труде иностранных заключенных" Ли Цян расставил точки над "i" в интервью Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN). Он категорически опроверг эту информацию и пояснил, что цель перевоспитания осужденных - в развитии их профессиональной квалификации.

"Эти слухи - пустая болтовня, - заявил Ли Цян. - Труд оплачиваем и доброволен - используется только по личному прошению. Большинство программ перевоспитания поможет преступникам найти нормальную работу в будущем после их возвращения в общество с целью, чтобы они не совершили новые преступления. В основном это резьба по нефриту, вышивка, изготовление картонных форм", - пояснил сотрудник службы исполнения наказаний.

Ранее заявления британских журналистов о принудительном использовании в китайской тюрьме труда иностранных заключенных для изготовления рождественских открыток назвали фарсом в МИД КНР.