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25.12.2019 16:06
Рубрика: Общество

"ВКонтакте" стала самой популярной соцсетью у российских школьников

Текст: Ксения Колесникова

Самой популярной соцсетью у российских школьников в 2019 году оказалась "ВКонтакте". Две трети подростков заглядывают в свой аккаунт в ней не реже нескольких раз в неделю. Такие данные получили специалисты Федерального института оценки качества образования - ФИОКО (подведомственного Рособрнадзору).

Фото: iStock
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Кроме того, оказалось, что подавляющее большинство российских школьников имеют аккаунт в двух и более сетях. Если в пятом классе количество незарегистрированных в них мальчиков составляет 20%, то к моменту окончания основной школы их остается менее 10%, - заключают эксперты.

В целом 98 процентов всех школьников регулярно пользуются интернетом. Чтобы подключиться к Сети, 9 из 10 старшеклассников в городе используют смартфон с доступом в интернет.

Есть и еще одно любопытное наблюдение: пятиклассники в два раза реже пользуются гаджетом, чтобы получить доступ к Сети, чем старшеклассники.

Что подростки делают в интернете? Обычно общаются и ищут информацию, играют в игры. С возрастом школьники играют реже (45% семиклассников и 37% десятиклассников), а вот совершают покупки чаще (28% семиклассников и 45% десятиклассников). И, что не удивительно, мальчики играют больше девочек. А вот общаются они практически одинаково.

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- Две трети опрошенных подростков проводят в социальных сетях более часа в день, а треть вообще признается, что готовы проводить в Сети сутки напролет, - резюмируют эксперты. - Девочки оказываются более зависимыми от социальных сетей.

Вот, как выглядит топ любимых занятий у современных школьников: общаться с друзьями, слушать музыку, фотографировать, играть в компьютерные игры. И только после этого идет чтение книг.

Любимые жанры - фантастика, приключения и детективы. У девочек также лидируют книги о любви.

Общество СМИ и соцсети Общество Семья и дети Компании Информационные технологии ВКонтакте

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