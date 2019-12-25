Владельцу картины Гейнсборо запретили вывозить ее из Великобритании

Министерство культуры Великобритании временно запретило владельцу полотна Томаса Гейнсборо вывозить картину стоимостью восемь миллионов фунтов стерлингов из страны, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

Известнейшее полотно Гейнсборо "Поездка на рынок. Ранее утро", созданное мастером в 1773 году, в июле было продано частному коллекционеру, который собрался вывезти картину за рубеж. Министерство культуры страны ввело временные санкции на вывоз полотна до марта 2020 года. Отсрочка нужна для того, чтобы коллекционеры из Соединенного Королевства смогли выкупить "Поездку на рынок", и полотно осталось на родине.

Вывоз произведения за границу стало бы большой утратой для Великобритании, и потому власти приняли меры "в надежде, что британские галереи или музеи сохранят полотно в национальной коллекции". Не исключено, что санкции продлят до сентября будущего года.