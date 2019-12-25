Владимир Путин и парламентарии обсудили приоритеты законотворческой работы

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством Госдумы и Совета Федерации. Российский лидер назвал ряд законодательных направлений, который он видит в качестве приоритетов для парламента в наступающем году. Не исключено, что одной из основных тем для парламента в 2020 году будет дискуссия по возможным точечным изменениям в Конституции. Глава государства предложил подумать над созданием единой системы публичной власти.

Президент, начиная встречу, поблагодарил собравшихся за конструктивную и содержательную работу в нынешнем году. Он отметил, что принятые в течение уходящего года правовые акты касались всех ключевых отраслей жизни страны. Это социальная и демографическая политика, экономическая сфера, безопасность и защита суверенитета государства. Кроме того, конструктивно была проведена работа над законом о федеральном бюджете, считает российский лидер. Обеспечено финансирование нацпроектов.

В год 75-летия Победы парламентарии подумают о дополнительной поддержке ветеранов

"Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций", - заявил глава государства. По его словам, это облегчит создание новых рабочих мест для граждан. Отметим, что Госдума сейчас рассматривает документ, который неофициально называют "инвестиционным кодексом" и который должен защитить капиталовложения в экономику.

Еще один приоритет связан с реформой контрольно-надзорной деятельности. Предстоит серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур по модели "регуляторной гильотины", напомнил депутатам президент.

Он, кроме того, предложил парламентариям подумать о дополнительной поддержке ветеранов в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О том, какие важные задачи еще надо решить, говорили сами парламентарии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который уже ранее выступал с предложениями по изменениям Конституции, вновь поднял эту тему. "Как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое", - отметил Володин. Он пояснил, что это касается не только баланса ветвей власти (ранее Володин озвучивал предложения, касающиеся усиления роли парламента). Также необходимо урегулировать и вопросы, касающиеся местного самоуправления, отметил спикер. "Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, - заявил глава нижней палаты, - это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении".

Владимир Путин в ответ напомнил, что допускает "небольшие поправки" в Основной закон, направленные на создание единой системы публичной власти. По его мнению, об этом "нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований".

Тема возможных точечных изменений Конституции будет обсуждаться на площадке Госдумы в ближайшее время, рассказал "РГ" участник встречи, лидер думских "единороссов" Сергей Неверов. По его словам, к этому вопросу будут подходить очень аккуратно. Глава Комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников также считает, что возможные изменения в Конституцию должны быть обсуждены с обществом и юристами, необходимо собрать социологические данные на эту тему. "Одна запятая - и сразу все меняется, - пояснил он "РГ". - Надо посмотреть, какие темы не повлияют на качество работы. В целом же у нас универсальная Конституция, которая дает нам развиваться. Это стабильный документ".