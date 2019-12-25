Владимир Путин потребовал повысить эффективность работы по нацпроектам

Владимир Путин подвел первые итоги реализации национальных проектов. Среди важнейших результатов глава государства назвал поддержку семей с детьми, сокращение очередей в ясли, снижение ипотечной ставки. Ускорились и темпы расселения аварийного жилья - новые квартиры в этом году получили почти 30 тысяч человек. При этом некоторые важные показатели не достигнуты, заявил президент.

В среду в Кремле прошло финальное в этом году заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе общения с членами правительства, губернаторами, председателями обеих палат парламента Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что люди должны почувствовать реальную пользу и отдачу от нацпроектов. А задача чиновников - в том числе уметь правильно и понятно рассказать о результатах своей работы.

Люди должны почувствовать реальную пользу и отдачу от нацпроектов

"Практический нужен результат от этой работы, иначе грош цена всему, что мы делаем, - сказал он, обращаясь к участникам заседания. - Я хочу вас нацелить на этот практический результат".

В числе таких результатов президент назвал работу демографического пакета мер. Около миллиона семей с детьми получили поддержку в 2019 году: выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотечного займа для многодетных. Реализуется масштабная ясельная программа: за два года открыто почти 54 тыс. мест в яслях, а в 2021 году их дефицит должен быть закрыт.

Есть успехи в сфере образования. "Свыше 2 тыс. школ в этом году были оснащены высокотехнологичным оборудованием для образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей", - рассказал президент.

Но сохраняются и проблемы. В их числе - вузы и учреждения культуры не распределены по всей стране, а сосредоточены в крупнейших городах. "Молодые люди приезжают сюда (в столицу. - Прим. "РГ") и потом здесь остаются, все это "разбухает" совершенно несуразным образом и не отвечает интересам территориального развития в целом", - сказал президент и поручил вице-премьеру Ольге Голодец обратить на это внимание.

Расселение из аварийного жилья идет опережающими темпами. "В планах на год было расселить чуть более восьми тысяч человек, по факту новое жилье получили около 30 тысяч человек", - привел цифры Путин. Отметил он и увеличение объемов ввода нового жилья по сравнению с прошлым годом с учетом перехода отрасли на проектное финансирование. "Планы верстались до начала перехода от долевого строительства к проектному финансированию и счетам-эскроу. Были опасения, что темпы ввода упадут. Этого не произошло", - сказал он.

Вице-премьер Виталий Мутко также доложил президенту, что ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года - 8,7%. Путин в свою очередь поручил продолжить работу по снижению ставки по ипотеке.

Отдельно президент обратил внимание, что некоторые важные показатели по нацпроектам за этот год не были достигнуты. Например, по снижению смертности. Речь идет прежде всего о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это искажением статистики в регионах - неправильным кодированием причин смертности в предшествующие периоды.

"Ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане", - подчеркнул Путин. "Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение", - добавил он.

Кроме того, президент привел замеры общественного мнения. Опрос, проведенный Федеральной службой охраны, показал, что в сентябре текущего года 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации нацпроектов. "Как так может быть? Говорили, говорили на этот счет", - заметил Путин. Поэтому он предложил выделить отдельные средства на информационное сопровождение.

Когда вице-премьер Алексей Гордеев позже докладывал о ситуации с ликвидацией вредных производств в стране, Путин снова попросил его и других членов правительства делать акцент на понятные для людей результаты. "Выбросы уменьшились или нет? Это самое главное, и об этом надо сказать", - спросил он вице-премьера.

Еще одна проблема в реализации нацпроектов - сбои в перенастройке системы госуправления. Впервые по всей стране меняется работа органов власти, внедряется проектный подход, в основе которого достижение конкретных целей. По его словам, некоторые сотрудники федеральных органов на местах просто не привыкли так работать. Поэтому даже звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов.

"Мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили", - обозначил президент.