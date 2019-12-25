Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь

Закуски из мяса и рыбы позволят отдалить во времени процесс опьянения. Особенно для этого подойдет жирная еда, которая защищает стенки желудка от воздействия алкоголя. А вот использование в качестве закуски фруктов, например, мандаринов может ускорить опьянение.

Как сообщил гастроэнтеролог Алексей Парамонов, это связано с тем, что во фруктах имеется глюкоза, которую организм станет перерабатывать в первую очередь вместо алкоголя.

По словам специалиста, если закусывать крепкий алкогольный напиток, например, водку мандаринами, они не помешают всасыванию алкоголя.

"А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или оливье", - отмечает эксперт.

Также Алексей Парамонов предупреждает, что мандарины и цитрусовые никак не подходят для закуски при наличии аллергии, поскольку алкоголь способствует проницаемости слизистой желудка для аллергенов, передает aif.ru.