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25.12.2019 17:52
Рубрика: Общество

Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь

Текст: Руслан Мельников
Закуски из мяса и рыбы позволят отдалить во времени процесс опьянения. Особенно для этого подойдет жирная еда, которая защищает стенки желудка от воздействия алкоголя. А вот использование в качестве закуски фруктов, например, мандаринов может ускорить опьянение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил гастроэнтеролог Алексей Парамонов, это связано с тем, что во фруктах имеется глюкоза, которую организм станет перерабатывать в первую очередь вместо алкоголя.

Фото: iStock
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По словам специалиста, если закусывать крепкий алкогольный напиток, например, водку мандаринами, они не помешают всасыванию алкоголя.

"А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или оливье", - отмечает эксперт.

Также Алексей Парамонов предупреждает, что мандарины и цитрусовые никак не подходят для закуски при наличии аллергии, поскольку алкоголь способствует проницаемости слизистой желудка для аллергенов, передает aif.ru.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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