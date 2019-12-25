Выпуск смартфонов iPhone, Xiaomi и других может оказаться под угрозой

Корпорация Sony, выпускающая сенсоры серии IMX для камер мобильных устройств, не справляется с растущим спросом со стороны производителей смартфонов, ставя под угрозу выпуск новых и существующих моделей.

Как пишет Bloomberg, производственные мощности Sony работают круглые сутки, но этого недостаточно. Из-за этого второй год подряд сотрудники компании будут вынуждены выйти на работу в праздники, рассказал агентству руководитель подразделения Sony по выпуску полупроводниковой продукции Теруши Симидзу.

В нынешнем году техногигант построит новый завод в городе Нагасаки, который начнет работу в 2021 году, и более чем в два раза повысит капитальные затраты на расширение бизнеса - до 2,6 миллиарда долларов. Однако и этого может оказаться недостаточно, считает Симидзу.

Причина - высокий спрос, а также широкое распространение смартфонов с несколькими модулями камер. В настоящее время Sony контролирует 51 процент рынка сенсоров изображения, а к 2025 году намерена увеличить свою долю до 60 процентов.