Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше

Власти Польши не приняли тезис о недопустимости переписывания истории под политическую конъюнктуру, который Россия брала в качестве одной из основ для выстраивания двусторонних отношений. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что представители России на разных уровнях "бесконечно повторяли" тезисы о недопустимости "переписывания истории и переиначивания, пересмотра исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре". "Увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве", - резюмировала Захарова, слова которой приводит "Россия 24".

Накануне президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" бывшего посла Польши в Третьем рейхе, который в 1930-х предлагал поставить памятник Гитлеру, если бы тот выслал евреев в Африку.