Запашный готов идти на трибуну к фанатам "Спартака"

Во вторник Эдгард Запашный открывал в Москве выставку "Цирк зажигает огни!". А после ответил на вопросы корреспондента rg.ru - не столько про цирк сколько про свои высказывания о футбольных фанатах и реакции на его слова.

Дрессировщик хищников и гендиректор Большого Московского государственного цирка в интервью изданию "Спорт день за днем", говоря о том, что мат на трибунах неприемлем, заявил, что "ввел бы ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали".

Цирк всегда считался гордостью страны, как и балет. Сейчас, кажется, есть тенденция дискредитировать цирк, его все чаще критикуют, в том числе, зоозащитники.



Эдгард Запашный: А кого у нас не критикуют? У нас любого успешного человека готовы затравить. Сейчас такое количество диванных специалистов во всех отраслях... Понятно - у нас свобода слова. Но вы правильно отметили, что тенденция меняется: к цирку меньше уважения. В то же время, люди стали разбираться, что негатив, в основном, - это сфабрикованные вещи, ведущие к созданию определенного имиджа.

Вы упомянули о диванных специалистах. О вас говорили такое, когда вы высказались о футбольных о фанатах. Мол, кто такой, этот Запашный, чтобы так говорить о фанатах.



Эдгард Запашный: Кто я такой? Я сам - фанат. Это самый правильный аргумент. И есть люди, которые определили себя как касту: мы фанаты, а он - нет. Фанат - человек который искренне любит что-то, посвящает этому часть жизни. Меня расстраивает, что многие люди не разобрались в этой ситуации, ведь к ним относятся неуважительно: из моего полуторачасового интервью вырезали два абзаца и скормили. И все это до сих пор продолжается.

Как?



Эдгард Запашный: У нас же дерьмо со скоростью света распространяется. А что-то хорошее - нет. На открытие выставки про цирк не приехал ни один федеральный канал. А упала бы на меня елка - все были бы здесь. Потом мы жалуемся, почему люди перестают смотреть телик. Потому что создается почва для негатива.

Хуже дурака только дурак с инициативой. У таких часто получается навязывать свое мнение. Мой папа некоторым людям говорил: "С тобой хорошо говно есть, потому что ты первым съешь". Да, есть люди, которые изначально питаются этим - и им нравится.

Почему вы вообще так высказались про фанатов? С чего вдруг?



Эдгард Запашный: Это был обыкновенный вопрос. На следующий день после моего интервью, кстати, несколько фанатов из Польши было задержано в Калининградской области - они приехали драться с фанатами "Спартака". Разве с такими надо бороться не теми методами, о которых я говорил?

А недавно после матча "Барселона" - "Реал" полиция разгоняла, используя все возможные средства, разбушевавшуюся толпу. Разве не про это я говорил? Я ответил на конкретный вопрос: "Эдгард, какие меры надо принимать, когда люди выходят из-под контроля, начинают громить стадионы, бросаться бутылками в футболистов, вырывать кресла и идти в атаку на другие трибуны". Когда люди не реагируют на уговоры, начинают беспределить, надо вводить ОМОН. Да он там уже присутствует.

Да, ОМОН как раз и "крошил" фанатов "Спартака" на стадионе в Ростове. Только непонятно, за что.



Эдгард Запашный: Раз ОМОН на стадионах находится, значит все ожидаемо, значит угроза беспорядков существует. Ведь этого нет на баскетболе, волейболе. Околофутбольные люди любят подраться, побеспределить. Они определили футбол, как вид спорта, где можно заниматься такой фигней.

Вы сказали, что являетесь фанатом. Фанатом чего - цирка?



Эдгард Запашный: Почему только цирка? Для меня Олимпиада после поражения Александра Карелина, когда он не смог завоевать четвертую золотую медаль, закончилась. Когда Александр Емельяненко впервые проиграл, я заснуть не мог. Есть люди, перед которыми преклоняюсь. Есть виды спорта, в которых неплохо разбираюсь. Футбол, бокс, ММА.

После этой истории фанаты стали вывешивать баннеры про вас. Например, "Запашный - корм для энергичных кошек". Видели?



Эдгард Запашный: Видел. Обидно, что люди не стали разбираться, что к чему. Питаться выборочно информацией в нашем мире неправильно. Надо всегда находить первоисточник. Ни одно фанатское движение мне не позвонило и не спросило, что я имел в виду...

Еще Василий Уткин жестко по вам прошелся. Вы с ним в итоге не поговорили с глазу на глаз?



Эдгард Запашный: На протяжении десяти лет Василий общался со мной нормально. Шутки, прибаутки. Не единожды мы снимались в разных программах. И ни разу он не выразил неуважение или брезгливость ко мне и моей профессии. Я ему по-доброму написал: "Василий, есть же мой телефон. Вы, как журналист, могли бы позвонить и сказать: "Запашный, это что вообще? Это вообще твое интервью?" Нет, он просто обозвал меня живодером. Не должны себя так вести мужики.

Вы готовы пойти на фан-трибуну? Например, на матч "Спартака"?



Эдгард Запашный: Да без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты "Спартака". Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда. Не все люди погружены в проблемы "Спартака" и Дзюбы. Это как если бы в театре народ вскакивал во время спектакля с Арменом Джигарханяном и орал, какой он неправильный, потому что развелся со своей молодой женой.

Есть другие способы, чтобы фанаты и Дзюба разобрались между собой. Уж точно не во время игры сборной. Это же клубная проблема. Давайте лучше поблагодарим сборную, что она досрочно вышла из группы на Евро. Прав ли Дзюба, разбираться не хочу. Хочу с семьей смотреть футбол и чтобы мат нам не мешал.

Вас кто-то поддержал в этой истории?

Эдгард Запашный: Всем кажется, что меня только травили. А меня большое количество людей поблагодарило. Сказали, что перестали ходить на стадион, потому что страшно. При этом надо констатировать: фанатское движение меняется в лучшую сторону. Меньше беспредела стало. Но все равно случается.

В декабре фанаты провели акцию, протестуя против неправомерных задержаний болельщиков "Спартака" в Петербурге...



Эдгард Запашный: Знаю. И это хорошо, что фанаты противоборствующих лагерей идут единым фронтом. Они готовы вместе бороться с беспределом.

Вы фанатов позовете в цирк?



Эдгард Запашный: Кончено! Многие разобрались и сняли свои претензии, у них нет аллергии на меня. Недавно доктор Рошаль заявил, что расстреливал бы людей, продающих контрафактные лекарства. Можно ли обвинять его в садизме? А можно вырезать кусок из интервью и тиражировать, как хочется? Вот со мной поступили именно так.