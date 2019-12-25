Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России. Как сообщается на сайте украинского лидера, данные ограничения нужны "для надлежащего контроля над ценами на электричество в условиях недостаточной конкуренции на рынке".

В президентской администрации настаивают, что подобные меры позволят эффективно "регулировать вопросы работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии", который действует в стране с июля этого года в рамках имплементации Третьего энергопакета Евросоюза.

В сентябре Верховная рада отменила действующий с 2014 года запрет на импорт российской электроэнергии на договорной основе. Осенью поставки из РФ два раза на непродолжительный срок возобновлялись. Они шли в пилотном режиме и по предоплате.