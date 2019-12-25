Новости

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России 16:27
Следователи проверят аварийную посадку вертолета в НАО 16:13
Найдена усыпальница правителя цивилизации моче 16:09
Юрий Башмет рассказал, как распознать музыкальный талант в ребенке 16:07
"ВКонтакте" стала самой популярной соцсетью у российских школьников 16:06
Видео: потоки воды смыли с дороги пешеходный переход с "зеброй" 16:00
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 15:56
Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря 15:55
Экологи озабочены размахом зимних празднований 15:55
В Подмосковье транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 15:54
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат за 3-5 лет 15:54
В Тольятти задержан подозреваемый в поставках испорченного мяса в школы 15:51
В Федерации фигурного катания не подтвердили снятие Косторной с ЧР 15:50
Шереметьево включили в программу приватизации 15:47
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали три человека 15:37
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами 15:32
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды 160 тысяч человек 15:30
Пентагон планирует сократить военное присутствие США в Африке 15:28
Токсиколог назвал главные причины отравлений в новогодние праздники 15:20
В НАО аварийно сел вертолет c 19 пассажирами на борту 15:13
Москва покажет путешественникам новогоднюю короткометражку 15:10
Более 30 обманутых турфирмой клиентов обратились в полицию Ижевска 15:06
Пилот "Формулы-1" Даниил Квят рассказал, как бороться с похмельем 15:03
Депутат Госдумы от Крыма о реакции Киева: Собака лает - поезда идут 15:03
Чем опасна "европейская зима" в России 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 16:27
Рубрика: В мире

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Текст: Владимир Шилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России. Как сообщается на сайте украинского лидера, данные ограничения нужны "для надлежащего контроля над ценами на электричество в условиях недостаточной конкуренции на рынке".

Песков: Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов

В президентской администрации настаивают, что подобные меры позволят эффективно "регулировать вопросы работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии", который действует в стране с июля этого года в рамках имплементации Третьего энергопакета Евросоюза.

В сентябре Верховная рада отменила действующий с 2014 года запрет на импорт российской электроэнергии на договорной основе. Осенью поставки из РФ два раза на непродолжительный срок возобновлялись. Они шли в пилотном режиме и по предоплате.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России