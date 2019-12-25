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25.12.2019 10:34
Рубрика: В мире

Жээнбеков: Киргизия рассчитывает на компенсацию от соседей за использование рек

Текст: Данияр Каримов

Киргизия рассчитывает получить компенсацию от соседних стран за использование водных ресурсов - стоков трансграничных рек, которые накапливаются в республике в гидротехнических и водоподпорных сооружениях. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции в Бишкеке.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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По его словам, он поставил вопрос компенсации перед лидерами постсоветских стран региона на встрече в Ташкенте месяцем ранее. Киргизская сторона утверждает, что несет расходы на содержание инфраструктуры, в которой накапливается вода для сельскохозяйственных нужд соседних государств.

- Некоторые страны Центральной Азии получают воду, накопленную у нас, - напомнил Сооронбай Жээнбеков. - Мы тратим немало денег на содержание водохранилищ. Поэтому я на встрече в Ташкенте поставил вопрос выплаты компенсации. Подобный подход - мировая практика. С Казахстаном у нас уже есть такая договоренность. В 1998 году был подписан договор и о компенсации использования водных ресурсов реки Нарын, но он был приостановлен в 2006-м. Сейчас мы намерены возобновить этот договор.

В советское время Киргизия и Таджикистан, в горах которых берут начало крупные реки региона, накапливали воду для нужд сельского хозяйства Казахстана и Узбекистана. Те компенсировали это поставками энергоресурсов. После распада СССР этот формат сотрудничества был утрачен, и официальный Бишкек не единожды поднимал вопрос об его восстановлении. Параллельно киргизская сторона изменила режим использования крупных гидросооружений. Большая их часть сегодня накапливает воду для выработки энергии на ГЭС, расположенных на территории республики. Сопредельные государства, в свою очередь, неоднократно выражали опасения, что это приведет к сокращению стоков или нарушению ирригационных режимов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В прошлом году официальный Бишкек воспользовался площадкой ООН, чтобы предложить соседям создать отдельные комиссии по использованию бассейнов каждой из трансграничных рек. Правительство Киргизии пыталось привязать это к проблеме глобального изменения климата и прогнозов о сокращении площади ледников.

Справка "РГ"

В Киргизии насчитывается несколько тысяч рек, общая длина которых составляет приблизительно 150 тысяч километров, а годовой сток - примерно 47 кубических километров воды в год. Главным источником воды в реках является талая вода с многочисленных горных ледников. Осадки, в свою очередь, формируют менее пятой части водного потока.

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