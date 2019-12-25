Жена Михаэля Шумахера обнадежила поклонников автогонщика

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира по автогонкам в "Формуле-1" Михаэля Шумахера, сделала заявление, которое обнадежило поклонников немецкого спортсмена.

"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Порой мелкие детали могут сформировать общую картину. Думаю, что вместе мы стали сильнее. Так что именно таким образом объединенные усилия движения в поддержку Михаэля помогают облегчить задачу приободрить других", - цитирует Каринну Шумахер "Газета.ru".

Трагедия с Михаэлем Шумахером произошла в 2013 году, когда он упал, катаясь на горных лыжах. Спортсмен получил тяжелую травму головы и впал в кому. Долгое время семья и представители гонщика не раскрывают подробности его состояния.