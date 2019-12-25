Впервые из искусственной клетки выведено живое существо

Из искусственной клетки впервые удалось получить живое существо. Свою работу в издании EurekALERT! опубликовали китайские генетики. Здесь же размещена фотография мыши, созданной из ооцитов GPSC4 - производных методов IVM И ЭКО.

Мышь живет уже почти год, и, как утверждают ученые, GPSC4-мыши обладают репродуктивной способностью и после двух спариваний произвели здоровое потомство - 13 и 7 мышек соответственно, не отличающихся от естественно выведенных мышей.

Для нового научного открытия исследователи из колледжа естественных наук Нанькайского университета применили метод химического перепрограммирования, заставив клетки трансформироваться в функциональные ооциты. Эта важная в области биологии развития и репродукции работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая и национальной программой ключевых исследований и разработок Китая.

Фолликулы яичников состоят из ооцита, незрелой яйцеклетки, которая окружена огромным количеством так называемых гранулезных клеток. Они имеют решающее значение для развития фолликулов, и исследования показали, что гранулезные клетки могут проявлять свойства стволовых клеток.

"Суть экстракорпорального оплодотворения заключается в том, что врачи используют для этой процедуры только яйцеклетку, - поясняет один из авторов работы Лин Лю. - После извлечения яйцеклетки гранулезные клетки в фолликуле отбрасываются. Но мы подумали, нельзя ли использовать и эти гранулезные клетки? Их можно индуцировать в плюрипотентные, то есть способные образовывать множество различных клеток, и превратить в яйцеклетки, - и тем самым убить двух зайцев одним выстрелом".

Таким образом исследователи впервые превратили гранулезные клетки в ооциты. В процессе работы Лин Лю со своей командой разработали химический "коктейль" для создания химически индуцированных плюрипотентных стволовых клеток из клеток гранулезы. Они обнаружили, что полученные клетки оказались даже более качественные, притом что компетентность зародышевых клеток имеет решающее значение для передачи генетической информации следующему поколению.

Другой коктейль с добавлением витамина С вводился в зародышевые компетентные плюрипотентные стволовые клетки для улучшения развития фолликулов и процесса превращения одной клетки в половую клетку - яйцеклетку.

Половые клетки и ооциты, омоложенные из клеток гранулезы, проявляют высокую геномную стабильность и успешно производят потомство. Благодаря своим опытам ученые выяснили, что можно последовательно манипулировать концентрацией и временем обработки стволовых клеток химическими веществами и обеспечить более высокую управляемость перепрограммированием клеток.

По словам ученого, до внедрения этого исследования в жизнь человека от мышей еще очень далеко, и у него больше перспектив в сохранении фертильности и эндокринной функции, чем в лечении бесплодия.