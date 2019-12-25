Злоумышленник расстрелял двух жителей Флориды и покончил с собой

В американском штате Флорида три человека погибли в результате стрельбы. Как сообщает местный телеканал WUFT, злоумышленник, чье имя не называется, открыл огонь в одном из частных домов в городе Лейкленд и расстрелял двоих человек, а затем покончил с собой.

По данным местной полиции, в доме также находились несколько детей, которые не пострадали. Личности преступника и его жертв устанавливаются. Дополнительных подробностей о произошедшем пока не приводится.

Напомним, в США, где право на владение оружием закреплено во Второй поправке к Конституции, ежегодно от инцидентов с огнестрелом гибнет в разы больше людей, чем в любом другом развитом государстве. Попытки "закрутить гайки" в плане контроля над оборотом оружия иногда предпринимаются, но по большей части оказываются безуспешными из-за сопротивления влиятельного оружейного лобби и консервативной части американского общества.