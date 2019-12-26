Особый административный район Аомэнь уже добился больших успехов после возвращения на родину два десятилетия назад. Он обязательно воспользуется возможностью интегрироваться в общее развитие страны для лучшего будущего, говорят руководители Аомэня.

За последние 20 лет Аомэнь стал свидетелем заметного прогресса в различных начинаниях, а устойчивый экономический рост и обильные налоговые поступления значительно улучшили жизнь людей.

ВВП особого административного района вырос с 51,9 миллиарда патак (6,4 миллиарда долларов) в 1999 году до 444,7 миллиарда патак в 2018 году (55,6 миллиарда долларов). ВВП на душу населения увеличился с 120 000 патак в 1999 году до 670 000 патак в 2018 году и, согласно официальным данным, является одним из самых высоких в мире.

"Когда Аомэнь вернулся на родину в 1999 году, для региона это было трудное время из-за слабой экономики, высокого уровня безработицы и серьезных проблем с безопасностью. Поэтому я пообещал в своей кампании, что сделаю все возможное, чтобы улучшить экономику", - сказал в интервью первый глава администрации Аомэня Хэ Хоухуа.

"Я поставил перед собой цель, чтобы регион строго соблюдал Основной закон, и мне удалось добиться того, чтобы в Аомэне реализовался принцип "одна страна, две системы", - сказал Хэ, занимавший должность главы администрации с 1999 по 2009 год. "Я был рад видеть, что Аомэнь значительно улучшился за последние 20 лет. Этого нельзя было достичь без поддержки страны или без усилий народа Аомэня", - добавил он.

Как в свою очередь отметил его преемник с 2009 года Цуй Шиань, для описания последних 10 лет Аомэня лучше всего использовать слово "стабильность".

Региональное правительство уделяет первостепенное внимание улучшению жизни людей. Каждый год профицит бюджета распределяется по мере возможности, чтобы служить интересам жителей.

В Аомэне любой человек старше 65 лет получает ежемесячную пенсию и субсидию от правительства

В Аомэне любой человек старше 65 лет получает среднюю ежемесячную пенсию и субсидию в размере 6099 патак от правительства. Продолжительность жизни одна из самых высоких в мире и составляет около 84 лет. С 2007 года учащиеся Аомэня могут получать бесплатное образование в течение 15 лет - начиная от детского сада и заканчивая старшей школой. По словам Цуя, успешная практика Аомэня показывает, что принцип "одна страна, две системы" является работоспособным и популярным. Этот принцип гарантирует, что Аомэнь ощущает сильную поддержку со стороны страны и пользуется преимуществами двух систем, что дает району высокую степень автономии.

Как говорит Хэ Хоухуа, основная ценность реализации этого принципа в Аомэне - "любовь и эмоции людей по отношению к Аомэню и стране". "За последние два десятилетия Аомэнь объединил свою судьбу с судьбой Родины", - отмечает он.

Руины церкви Святого Павла являются известной туристической достопримечательностью в Аомэне. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY

Чтобы жители Аомэня лучше понимали историю и развитие страны, каждый год нескольким группам людей, особенно молодежи, предоставляется возможность посетить материк. Традиция должна быть продолжена, добавляет он.

Цуй говорит, что такие поездки и другие мероприятия помогают жителям Аомэня получить хорошее представление о стране и укрепить чувство своей национальной идентичности: "Такой патриотизм может укрепить силы, когда возникают трудности. Аомэнь уверен в правильном применении принципа "одна страна, две системы", потому что мы знаем, что родина всегда окажет нам своевременную поддержку в случае необходимости. Кроме того, когда бедствия происходили на материке, жители Аомэня также всегда были готовы прийти на помощь. Эмоциональные связи между двумя сторонами глубоко укоренились".

Хэ Ичэн, который вступил в должность главы администрации 20 декабря этого года, в 20-ю годовщину возвращения Аомэня, сказал, что в регионе будет создана собственная база патриотического воспитания, чтобы больше людей имели доступ к истории региона и страны. Такая база планируется и должна включать историю, восходящую к династии Цин (1644-1911), сказал Хэ Ичэн.

"Молодое поколение должно знать, почему Аомэнь был оккупирован чужой страной и почему нация в то время не была сильной, у них должно быть лучшее понимание страны и более сильное чувство национальной идентичности", - отметил он.

Экономика Аомэня, которая сильно зависит от игорной индустрии, нуждается в улучшении, добавляет Цуй. По его словам, важно содействовать ее умеренно диверсифицированному развитию, снизить зависимость от одной-единственной отрасли и искать возможности для регионального сотрудничества.

Как говорит Хэ Ичэн, Аомэнь использует свои активы для интеграции в район Гуандун - Сянган - Аомэнь. По его словам, для диверсификации экономики следует поощрять отрасли, подходящие региону, в том числе традиционную китайскую медицину.

Будет также предпринята попытка превратить Аомэнь в глобальный центр туризма и отдыха, платформу для делового сотрудничества между Китаем и Португалией, а также центр культурного обмена между Китаем и западными странами.

"Региональное правительство и народ Аомэня должны, как всегда, использовать эти возможности и объединить свои собственные верования и мечты с верой страны в стремление к лучшему будущему", - сказал Хэ Хоухуа.