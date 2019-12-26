Ассоциация IPChain рассказала, как работать с интеллектуальной собственностью в цифровую эпоху

Ассоциация IPChain выступила на практикуме "Как использовать возможности цифровой эпохи? Глобальные платформы, кастомизированные сервисы, электронные каналы продвижения", прошедшем в Москве в рамках Конгресса предприятий наноиндустрии "Encouragementto Growth: поддержка прорывных компаний - дело общее".

Российские технологические предприниматели объяснили, как цифровые платформы изменили модели работы в разных секторах экономики, а также обсудили, как наиболее эффективно использовать возможности новых цифровых инструментов.

В дискуссии приняли участие управляющий IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, исполнительный партнер Gartner Николай Бутвина, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский, директор Института развития цифровой экономики, научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ Борис Славин, заместитель генерального директора по маркетингу B2B-Сenter Екатерина Ильвовская, директор Strategy Partners Group Елена Крившич. Модераторами выступили начальник отдела методологии проектного офиса группы компаний "Сибинтек", председатель совета Национальной Ассоциации архитекторов предприятий Дмитрий Кожевников и генеральный директор ООО "Преферентум", доцент кафедры моделирования и оптимизации бизнес-процессов Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Дмитрий Романов.

Управляющий IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерия Брусникина отметила, что, несмотря на ряд сложностей, интеллектуальная собственность - важнейший ресурс цифровых сервисов: "Например, если у вас есть нематериальный актив, вам будет сложно прийти в банк и взять под него заем. Банкам приходится создавать огромные резервы под такие активы. Тем не менее интеллектуальная собственность может стать источником как продвижения вашей продукции, так и ее монетизации".

Брусникина добавила, что цифровые сервисы позволяют рассматривать интеллектуальную собственность как единый цикл, непрерывный процесс, в ходе которого права на объект фиксируются, охраняются, защищаются и монетизируются, а сам интеллектуальный продукт доставляется потенциальному потребителю, популяризируется, активно включается в экономический оборот. "К экосистеме IPChain подключены такие государственные структуры, как Роспатент и Суд по интеллектуальным правам. Инфраструктура дает возможность участникам фиксировать права на интеллектуальную собственность в режиме реального времени и обмениваться информацией о ней. На базе IPChain строятся сервисы, которые помогут бизнесу эффективно распоряжаться нематериальными активами", - сказала Брусникина.

По словам заместителя генерального директора по маркетингу B2B-Сenter Екатерины Ильвовской, объем электронной торговли в России в 2018 году составил около 40 триллионов рублей, из которых 70% пришлись на B2B-сегмент.

Цифровые платформы меняют не только экономический ландшафт, но и ценности и модели ведения бизнеса, считает директор Института развития цифровой экономики, научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ Борис Славин. "Платформы, в отличие от корпоративных информационных систем, подразумевают коммуникацию разных организаций и простоту интеграции. Если бы Booking.com был просто электронным каталогом отелей, как те, что мы когда-то листали в туристических бюро, он бы не нес никаких новых ценностей. Но он дал то, чего раньше не существовало, - возможность влиять на рейтинг отеля и видеть оценку других пользователей", - пояснил Славин.

Трансграничность цифровых платформ ставит еще одну важную задачу перед высокотехнологичными индустриями: масштабирование бизнеса. Директор Strategy Partners Group Елена Крившич предложила ответить на следующие вопросы: "Если мы уходим от локальной платформы, например, только под российской рынок, стоит ли создавать свою глобальную платформу или присоединиться к уже существующей? Нужно ли нам к ней адаптироваться, менять продукт, язык, услугу, требуется ли кастомизация?"

По мнению исполнительного директора Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилла Косминского, развитие цифровых платформ выводит на первый план проблемы шеринговой экономики в целом: "Я представляю финансовый сектор, и здесь происходят большие изменения. Традиционные поставщики финансовых услуг - банки и платежные системы - испытывают все большую конкуренцию со стороны новых, очень легких IT-сервисов, которые позволяют соединить потребителей и поставщиков услуг.Такая модель называется P2P, потому что одно и то же лицо может выступать как инвестором, так и заемщиком. Такие платформы - частный случай шеринговой экономики. Сейчас все больше секторов переходят к модели соединения конечных пользователей через платформы".

В заключение исполнительный партнер Gartner Николай Бутвина предложил для каждого продукта, индустрии и рынка подбирать уникальные комбинации физических и цифровых каналов продвижения: "Даже когда мы говорим о серьезном продукте, не стоит игнорировать соцсети. Для большинства людей именно они являются привычным каналом доставки информации".

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger,European Legal Technology Association, Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).