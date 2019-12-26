Аваков снова попросил у Запада помощи в расследовании дела Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к иностранным государствам за помощью в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль с которым был взорван в центре Киева в июле 2016 года. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - прим. "РГ"). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", - цитирует Тейлора издание "Европейская правда".

По словам дипломата, Аваков, которого, многие считают покровителем неонацистских банд и организованной преступности, якобы не совсем верит в вину тех, кому были предъявлены официальные обвинения в покушении на Шеремета. Напомним, что подозреваемые в убийстве журналиста оказались националистами, которые некогда проходили подготовку в АТО. По версии следствия, мотивом их преступления была "дестабилизация ситуации в стране".

Сегодня на Украине многие задаются вопросом: зачем Авакову, которому, по мнению экспертов, и так известны имена организаторов убийства Шеремета, вообще понадобилось активно браться за расследование этого дела. Комментаторы напоминают: раскрыть обстоятельства гибели Шеремета во время своей предвыборной кампании обещал нынешний глава Украины Владимир Зеленский, а обещания, как известно, выполнять нужно. Однако пока не ясно, в обмен на что Аваков согласился помочь президенту в выполнении своих обещаний. Но, надо заметить, что в последнее время в украинской прессе и социальных сетях муссируются слухи о претензиях Аваекова на пост премьера.

Интересно, что третьи стороны к расследованию дела Шеремета Украина привлекает уже не в первый раз. Бывший президент Петр Порошенко еще в 2016 году просил американское ФБР подключиться к следствию. Однако уже спустя полгода Бюро заявило о завершении своей работы по этому делу. Всего Киев обращался к 14 странам с просьбой о помощи в расследовании.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц долгое время выйти не могли. У наблюдателей создавалось впечатление, что власть спускает дело на тормозах, поскольку в нем могли быть замешаны представители националистических добровольческих батальонов. С приходом к власти, Зеленский потребовал от генпрокурора и представителей силовых ведомств активизировать расследование. В последние месяцы у следствия появились новые зацепки, были задержаны первые подозреваемые.