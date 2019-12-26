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26.12.2019 16:31
Рубрика: В мире

Австралия предложила метод спасения белых носорогов от браконьеров

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийские ученые опасаются, что уже через пять лет белые носороги могут исчезнуть с лица Земли. По их данным, браконьеры ежегодно убивают около тысячи экземпляров в Южной Африке (животные высоко ценятся из-за их рогов, цена которых на черном рынке превышает 50 тысяч евро за килограмм). В связи с этим неправительственная организация The Australian Rhino Project предложила переселить 30 носорогов в различные сафари-парки на территории Австралии.

Фото: AP Photo / Sunday Alamba
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Как отмечает El Pais, чтобы осуществить проект, животных придется перевезти за 10 тысяч километров от их естественной среды обитания. Займет это немало времени. Для начала носорогов поместят в карантин в Южной Африке, затем еще 12 месяцев продержат в изоляции в Новой Зеландии, и только после этого животных доставят в Австралию. Но и тут, прежде чем выпустить их в сафари-парки, за носорогами некоторое время пронаблюдают ветеринары. "Получение разрешений всех правительств и фондов является самой сложной частью проекта", - отмечают в НПО. К тому же надо еще собрать деньги, ведь содержание на карантине в каждой стране обойдется в сотни тысяч евро. А делается это исключительно за счет пожертвований.

Между тем у этой инициативы уже нашлись противники. Различные экологические группы отмечают, что популяция южноафриканских белых носорогов составляет коло 20 тысяч экземпляров, еще порядка 800 обитают в зоопарках по всему миру, поэтому этот подвид меньше всего нуждается в помощи. Предполагается даже, что с помощью этого проекта австралийцы просто пытаются привлечь внимание к своим сафари-паркам.

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