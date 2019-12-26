Австралия предложила метод спасения белых носорогов от браконьеров

Австралийские ученые опасаются, что уже через пять лет белые носороги могут исчезнуть с лица Земли. По их данным, браконьеры ежегодно убивают около тысячи экземпляров в Южной Африке (животные высоко ценятся из-за их рогов, цена которых на черном рынке превышает 50 тысяч евро за килограмм). В связи с этим неправительственная организация The Australian Rhino Project предложила переселить 30 носорогов в различные сафари-парки на территории Австралии.

Как отмечает El Pais, чтобы осуществить проект, животных придется перевезти за 10 тысяч километров от их естественной среды обитания. Займет это немало времени. Для начала носорогов поместят в карантин в Южной Африке, затем еще 12 месяцев продержат в изоляции в Новой Зеландии, и только после этого животных доставят в Австралию. Но и тут, прежде чем выпустить их в сафари-парки, за носорогами некоторое время пронаблюдают ветеринары. "Получение разрешений всех правительств и фондов является самой сложной частью проекта", - отмечают в НПО. К тому же надо еще собрать деньги, ведь содержание на карантине в каждой стране обойдется в сотни тысяч евро. А делается это исключительно за счет пожертвований.

Между тем у этой инициативы уже нашлись противники. Различные экологические группы отмечают, что популяция южноафриканских белых носорогов составляет коло 20 тысяч экземпляров, еще порядка 800 обитают в зоопарках по всему миру, поэтому этот подвид меньше всего нуждается в помощи. Предполагается даже, что с помощью этого проекта австралийцы просто пытаются привлечь внимание к своим сафари-паркам.