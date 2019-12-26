Борис Любимов: Может, Галина Волчек и заменима, но она, безусловно, незабвенна

Подобрать слова крайне трудно, потому что ушел человек, который имел огромное значение не только в жизни театра, в актерском искусстве, режиссуре, но и в становлении "Современника" и позже в его "возглавлении".

Каждый человек по-своему воспринимал эту незауряднейшую из личностей. Я впервые увидел ее, когда побывал в "Современнике" в 5-м классе. Тогда театр находился еще в гостинице "Советская". Я видел Галину Борисовну за кулисами. Ей тогда было 25 лет, мне - всего 11.

Потом я работал осветителем в театре "Современник" и запомнил ее в только что поставленном спектакле "Двое на качелях". Не забыть и ее блестящие актерские работы в постановках "Назначение", "Без креста!" и т.д.

А с 1977 по 1982 год я был членом худсовета "Современника" и наблюдал за Волчек уже как за руководителем театра в труднейший его период: тогда, после ухода Олега Ефремова, его покинули многие актеры, а она сформировала новую труппу.

Сейчас уже мало кто помнит, какой одаренной актрисой она была. На уровне лучших женских работ в театре конца 1950-60-х годов оказались роль Нюрки-хлеборезки в спектакле "Вечно живые", ее Грачиха в постановке "Без креста!", и, конечно, шедевр, - роль в спектакле 1967 года "Баллада о невеселом кабачке".

Став режиссером театра, она наступила на горло своей актерской карьере и очень многого не сыграла. Масштаб ее личности, темперамента, внутренней мощи, могли бы выдать такой шедевр, который вспоминали бы десятилетиями. Какая она была бы Кабаниха в "Грозе!".

Я помню начало ее работы как режиссера - спектакль "Двое на качелях", который шел более 30 лет на сцене "Современника" и в котором замечательно проявили себя и Татьяна Лаврова, и Михаил Казаков. За постановку "Обыкновенная история", в которой сыграли Олег Табаков, Михаил Казаков, Лилия Толмачева, режиссер Галина Волчек получила Государственную премию. Хочу вспомнить еще один шедевр из тех спектаклей, которые Галина Борисовна ставила при Ефремове, - "На дне". Такого сильного актерского состава не было, наверное, со времен того, как пьесу Горького поставили в 1902 году в Художественном театре: Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Даль...

Не так-то просто быть режиссером при таком учителе, как Олег Ефремов, а потом - после его ухода - стать главным режиссером "Современника". Галина Борисовна была, несомненно, одаренным режиссером. Когда театр осиротел, а вслед за Ефремовым ушел Евстигнеев, потом Андрей Мягков... Галина Волчек немедленно же собрала труппу.

На мой взгляд, особенно удачен был ее выбор актрис. Прежде всего, выбор Марины Нееловой. Если бы это была единственная заслуга Галины Борисовны, этого было бы уже достаточно, чтобы Волчек вошла в историю театра, как человек, воспитавший артиста такого масштаба.

Сколько же необыкновенных дарований собирались вокруг Галины Волчек в 1970-80-90-е годы! Она была открыта новой драматургии и новой режиссуре. В 1971 году ныне известнейший режиссер Валерий Фокин поставил первый свой профессиональный спектакль "Валентин и Валентина" по пьесе Михаила Рощина, которую передала ему Галина Волчек. И в начале своего пути Фокин состоялся в театре "Современник".

Долго можно перечислять режиссеров, которые сформировались за те годы, что Волчек возглавляла театр. Наберется целый режиссерский факультет!

Обычно говорят: "Незаменимых нет", - или, наоборот: "Незаменимые есть". Об этом невозможно спорить. На ее пост в театре, разумеется, придет новый человек.

Может, Галина Борисовна и заменима, но, безусловно, незабвенна.