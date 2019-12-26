Новости

Израиль и радикалы ХАМАС обменялись ракетными ударами 04:35
Циклон устроил выходной для школьников Петропавловска-Камчатского 04:28
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина 04:12
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:00
Британские дипломаты пересядут на электромобили 03:35
Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство 03:13
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение 03:10
В Якутии два человека погибли при провале под лед грузовиков 03:05
Три человека пострадали при стрельбе на востоке Франции 02:53
Загитова и Нурмагомедов стали самыми популярными спортсменами в России 01:32
К 85-летию легендарного советского иллюстратора Диодорова открылась выставка 01:30
Новак: Благодаря ОПЕК+ бюджет РФ дополнительно получил 6,2 трлн рублей 01:27
Десять солдат стали жертвами атаки террористов в Буркина-Фасо 01:26
Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ 01:10
Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади 00:57
В Саудовской Аравии запретили ранние браки 00:43
Дамаск с помощью РФ начнет нефтегазоразведку в Средиземноморье 25.12.2019
Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка 25.12.2019
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат 25.12.2019
Путин вышел на лед на Красной площади 25.12.2019
В России резко выросли продажи Lamborghini Urus 25.12.2019
Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН 25.12.2019
Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу" 25.12.2019
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества 25.12.2019
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей 25.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 03:35
Рубрика: В мире

Британские дипломаты пересядут на электромобили

Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID
Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Британские дипломаты будут ездить на электромобилях Jaguar I-Pace. Кроссоверы доставят в 30 представительств Соединенного Королевства по всему миру - от Рио-де-Жанейро до Сиднея. Есть в списке и Москва. В столице России к апрелю следующего года появится пункт быстрой зарядки.

Фото: iStock
Экологи предложили запретить бонусные мили авиакомпаний

К 2022 году МИД Великобритании намерен иметь в своем автопарке 25 процентов техники с нулевым выбросом углекислого газа. Кроме того, внешнеполитическое ведомство намерено установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.

"Я хочу, чтобы мы стали самой "зеленой" дипломатической службой в мире", - заявил заместитель главы ведомства Саймон Макдональд. Его слова приводит ТАСС.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин уволил пять генералов
Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение