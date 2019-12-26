Британские дипломаты пересядут на электромобили

Британские дипломаты будут ездить на электромобилях Jaguar I-Pace. Кроссоверы доставят в 30 представительств Соединенного Королевства по всему миру - от Рио-де-Жанейро до Сиднея. Есть в списке и Москва. В столице России к апрелю следующего года появится пункт быстрой зарядки.

К 2022 году МИД Великобритании намерен иметь в своем автопарке 25 процентов техники с нулевым выбросом углекислого газа. Кроме того, внешнеполитическое ведомство намерено установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.

"Я хочу, чтобы мы стали самой "зеленой" дипломатической службой в мире", - заявил заместитель главы ведомства Саймон Макдональд. Его слова приводит ТАСС.