Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство

Норвежский писатель и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Он совершил суицид в возрасте 47 лет.

С 2002 до 2016 года Ари Бен, родившийся в Дании, состоял в браке с дочерью короля Норвегии, у которой от него трое детей. Он также известен как автор нескольких коротких рассказов, пьес и двух больших романов.

О причинах, по которым писатель решил уйти из жизни, не сообщается. Близкие Ари Бена призвали уважать их частную жизнь в предстоящий период, передает NRK. Свои соболезнования семье погибшего выразили король и королева Норвегии.

Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия в Норвегии после своего брата и двух его детей.