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26.12.2019 03:13
Рубрика: Общество

Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее бывший муж Ари Бен. Фото: AP Photo / Polfoto, Kim Agersten Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее бывший муж Ари Бен. Фото: AP Photo / Polfoto, Kim Agersten
Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее бывший муж Ари Бен. Фото: AP Photo / Polfoto, Kim Agersten

Норвежский писатель и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Он совершил суицид в возрасте 47 лет.

Фото: pixabay.com
Названа одна из причин суицидального поведения

С 2002 до 2016 года Ари Бен, родившийся в Дании, состоял в браке с дочерью короля Норвегии, у которой от него трое детей. Он также известен как автор нескольких коротких рассказов, пьес и двух больших романов.

О причинах, по которым писатель решил уйти из жизни, не сообщается. Близкие Ари Бена призвали уважать их частную жизнь в предстоящий период, передает NRK. Свои соболезнования семье погибшего выразили король и королева Норвегии.

Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия в Норвегии после своего брата и двух его детей.

Общество Утраты Культура Литература В мире Европа Норвегия

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