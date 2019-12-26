В стеклянной витрине мастерской Го Мина спрятаны замысловатые солнечно-лунные часы, у которых часовая стрелка выполнена в виде солнца с одной стороны и луны с другой. В отличие от большинства традиционных часов, которые заводятся ключом, эти часы нужно заводить вручную с помощью ручки из розового дерева.

Это творение было первой работой Го, когда он еще был учеником независимого швейцарского часового мастера Фрэнка Ютзи и вдохновлялся часовой башней в Берне. Его часы были представлены на выставке Baselworld в 2017 году.

Го настаивает, что они едва ли соответствуют его стандартам совершенства, но признает, что это его "самый заветный ребенок". В конце концов, именно эти часы позволили ему стать самым молодым китайским кандидатом на вступление в престижную швейцарскую независимую ассоциацию часовщиков Academie Horlogere des Createurs Independants.

"Моя преданность своему делу связана не только с одержимостью часами. Она заключается в желании показать очарование ручной работы и то, что каждая ее часть по-настоящему уникальна, - говорит Го. - В часовой индустрии сегодня все больше доминируют автоматические станки, которые могут производить серийные высококачественные часы".

Сегодня Го относится к группе независимых китайских часовых специалистов, которые привлекают внимание часовых энтузиастов по всему миру. После дебюта на выставке Baselworld 2017 Го продемонстрировал наручные часы "Богиня Чанъэ, летящая на Луну". В этом году он представил новое творенье под названием "Цветение" с изображением пламени и 500 бриллиантами на циферблате. Часы были проданы почти за 30 тысяч долларов. Но это не идет ни в какое сравнение с наручными часами, которые он когда-то создал для коллекционера с Ближнего Востока - они обошлись покупателю в несколько миллионов юаней.

В 2012 году Го Мин совершенствовал свое мастерство в часовой мастерской Фрэнка Ютзи в Вихтрахе, Швейцария. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY

Страсть Го к часовому делу началась с интереса к деталям швейных машин, над которыми работал его отец-ремонтник. В 1998 году Го устроился на полставки на работу в магазин старинных часов в австралийском Мельбурне, в этом же городе позднее он получил диплом в сфере бизнеса.

"Меня просто завораживали старинные часы, когда я открывал корпус и чистил их. Я думал, как удивительно, что детали этих часов, которые были сделаны 300 лет назад, а сверкают как будто совершенно новые. Это чувство, как будто открыл ящик с сокровищами", - рассказывает Го. Он решил бросить колледж, чтобы научиться часовому искусству в Сянгане. После окончания института он организовал мастерскую по изготовлению часов в Шанхае. Чтобы отточить свое мастерство, он обратился за помощью к местным специалистам, но обнаружил, что многие не хотят делиться навыками с незнакомцем.

Часы под названием "Цветение" с изображением пламени и 500 бриллиантами на циферблате были проданы почти за 30 тысяч долларов

Ло Вэйпин, шанхайский мастер по изготовлению часов, был одним из тех, кто отверг Го. Он показался ему импульсивным, идеалистичным человеком, неприспособленным для такого скрупулезного мастерства. Но со временем Ло уступил, увидев страсть и упорство молодого человека.

В 2012 году Го отправился в Швейцарию - центр мировой часовой индустрии, чтобы больше узнать о своем ремесле. Там он стал переводчиком на выставке Baselworld, где и встретился с Фрэнком Ютзи. Он также поначалу отверг Го, но сказал, что летом отправится в Китай, чтобы посетить его мастерскую. Ютзи провел месяц в Шанхае и даже навестил семью Го, а позже пригласил его в свою мастерскую, где тот прослушал более 40 занятий по технике часового искусства. Также под руководством Ютзи Го завершил часы, сделанные в соответствии с фазами Луны.

Го хочет продвигать Китай через свои часы, которые всегда содержат элементы традиционной китайской культуры. Он планирует открыть собственную школу для обучения часовому мастерству.

С 2017 года, в соответствии с правительственной программой, Го уже принимает одного ученика школы профессионального часового дела из Швейцарии. Этот опыт, говорит Го, помогает преодолеть стереотипы: "Раньше считалось, что китайские часовщики способны только копировать швейцарцев. В моей мастерской они обнаруживают, что у нас точно такой же уровень страсти и профессионализма в ремесле, как и у них".