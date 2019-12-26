Это творение было первой работой Го, когда он еще был учеником независимого швейцарского часового мастера Фрэнка Ютзи и вдохновлялся часовой башней в Берне. Его часы были представлены на выставке Baselworld в 2017 году.
Го настаивает, что они едва ли соответствуют его стандартам совершенства, но признает, что это его "самый заветный ребенок". В конце концов, именно эти часы позволили ему стать самым молодым китайским кандидатом на вступление в престижную швейцарскую независимую ассоциацию часовщиков Academie Horlogere des Createurs Independants.
"Моя преданность своему делу связана не только с одержимостью часами. Она заключается в желании показать очарование ручной работы и то, что каждая ее часть по-настоящему уникальна, - говорит Го. - В часовой индустрии сегодня все больше доминируют автоматические станки, которые могут производить серийные высококачественные часы".
Сегодня Го относится к группе независимых китайских часовых специалистов, которые привлекают внимание часовых энтузиастов по всему миру. После дебюта на выставке Baselworld 2017 Го продемонстрировал наручные часы "Богиня Чанъэ, летящая на Луну". В этом году он представил новое творенье под названием "Цветение" с изображением пламени и 500 бриллиантами на циферблате. Часы были проданы почти за 30 тысяч долларов. Но это не идет ни в какое сравнение с наручными часами, которые он когда-то создал для коллекционера с Ближнего Востока - они обошлись покупателю в несколько миллионов юаней.
Страсть Го к часовому делу началась с интереса к деталям швейных машин, над которыми работал его отец-ремонтник. В 1998 году Го устроился на полставки на работу в магазин старинных часов в австралийском Мельбурне, в этом же городе позднее он получил диплом в сфере бизнеса.
"Меня просто завораживали старинные часы, когда я открывал корпус и чистил их. Я думал, как удивительно, что детали этих часов, которые были сделаны 300 лет назад, а сверкают как будто совершенно новые. Это чувство, как будто открыл ящик с сокровищами", - рассказывает Го. Он решил бросить колледж, чтобы научиться часовому искусству в Сянгане. После окончания института он организовал мастерскую по изготовлению часов в Шанхае. Чтобы отточить свое мастерство, он обратился за помощью к местным специалистам, но обнаружил, что многие не хотят делиться навыками с незнакомцем.
Ло Вэйпин, шанхайский мастер по изготовлению часов, был одним из тех, кто отверг Го. Он показался ему импульсивным, идеалистичным человеком, неприспособленным для такого скрупулезного мастерства. Но со временем Ло уступил, увидев страсть и упорство молодого человека.
В 2012 году Го отправился в Швейцарию - центр мировой часовой индустрии, чтобы больше узнать о своем ремесле. Там он стал переводчиком на выставке Baselworld, где и встретился с Фрэнком Ютзи. Он также поначалу отверг Го, но сказал, что летом отправится в Китай, чтобы посетить его мастерскую. Ютзи провел месяц в Шанхае и даже навестил семью Го, а позже пригласил его в свою мастерскую, где тот прослушал более 40 занятий по технике часового искусства. Также под руководством Ютзи Го завершил часы, сделанные в соответствии с фазами Луны.
Го хочет продвигать Китай через свои часы, которые всегда содержат элементы традиционной китайской культуры. Он планирует открыть собственную школу для обучения часовому мастерству.
С 2017 года, в соответствии с правительственной программой, Го уже принимает одного ученика школы профессионального часового дела из Швейцарии. Этот опыт, говорит Го, помогает преодолеть стереотипы: "Раньше считалось, что китайские часовщики способны только копировать швейцарцев. В моей мастерской они обнаруживают, что у нас точно такой же уровень страсти и профессионализма в ремесле, как и у них".