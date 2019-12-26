Чем опасна теплая и бесснежная зима для растений

Необычная для зимы погода, стоящая почти весь декабрь, пока не угрожает растениям и посадкам, рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная.

"Почва оттаяла, но не везде, даже в Подмосковье есть промерзания на 5-7 см, поэтому озимые как прекратили вегетацию, так и спят себе спокойно до весны, - поясняет специалист. - Во всем Нечерноземье и на севере Черноземья вегетация не возобновилась. В Ленинградской и Новгородской областях, в Поволжье, в Сибири и на Урале вообще все под снегом".

А вот на юге - на Северном Кавказе, в южных районах Ростовской области, в Краснодарском крае, Крыму, наоборот, вегетация озимых возобновилась в первой декаде декабря. Температура там повышается днем до плюс 12-14 градусов, почва теплая и насыщенная влагой.

Дачникам все-таки не стоит расслабляться. Как рассказал "РГ" председатель Пермского регионального отделения Союза садоводов России кандидат биологических наук Сергей Шумихин, очень опасно, когда нет снега и появляются морозы. В любую ночь температура может опуститься до минус 10 градусов. А это уже критично для корневой системы, не прикрытой снегом. "Могут замерзнуть ягодные культуры, декоративные цветы. Как им помочь? Если есть возможность, то в междурядье у корней земляники, около ирисов, пионов рассыпать слой опилок толщиной около 5 см. Еще очень хорошо укрывать наземную часть растений хвойными ветками. Если садоводы экспериментируют с южными культурами, например, выращивают абрикосы, то можно взять однослойный нетканый материал и в один слой обмотать деревья. Особенно молодые посадки в возрасте 1-2 лет. И тоже засыпать у корней опилками (а весной их надо убрать). Можно использовать хвойные иголки или листья из-под лип", - советует Шумихин.

Новый год жители центральных областей, по всей вероятности, будут встречать без снега. 31 декабря и 1 января в Москве до плюс 5 градусов. В новогоднюю ночь примерно столько же. Возможен дождь со снегом. Это компьютерное моделирование погодных процессов, уточненный прогноз появится в пятницу, сообщила "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Но есть высокая вероятность нового притока тепла.