Что может спасти Трампа от импичмента и помочь ему переизбраться

В американской мэйнстрим-прессе Дональд Трамп выглядит беспрецедентным политическим неудачником, все президентство которого - непрекращающийся грандиозный скандал. И тем не менее, консервативная половина Америки стоит за него горой. В чем же секрет? Как ни парадоксально, президент полагается на формулу, которую еще в 1990-х взяли на вооружение его непримиримые оппоненты Клинтоны: "Все дело в экономике, дурачок" (англ. "It's the economy, stupid"). Трамп уверен, что экономический рост является его броней от попыток импичмента со стороны противников из Демократической партии и поможет ему переизбраться на второй срок в 2020 году.

Тем не менее, потенциальные оппоненты Трампа по выборам на недавних дебатах ставили под сомнение радужную экономическую картину, настаивая, что жизнь рядовых американцев лучше не становится. "РГ" попыталась разобраться, так это или нет.

Трампономика

Если коротко, то фундаментом экономической политики Трампа стали снижение налоговой нагрузки, стимулирование создания рабочих мест, дерегуляция, пересмотр условий внешнеторговых сделок.

О том, насколько велик вклад налоговой реформы 2017 года в экономический рост, аналитики пока не могут прийти к согласию. Очевидно, что из-за снижения налогов выросли доходы бизнеса, а за ними зарплаты. Не менее очевидно и то, что сокращение налоговых поступлений привело к увеличению дефицита бюджета, который Трамп обещал сократить. Кроме того, большинство американцев, как и до реформы, продолжают считать, что корпорации и богачи платят слишком мало налогов. Такие оценки неудивительны, поскольку наиболее радикальное снижение ставки (с 35 до 21 процента) было сделано именно для бизнеса. Кроме того, существенно снизили "ставку репатриации", уплачиваемую компаниями при переводе в США своей прибыли из-за рубежа.

В плане дерегуляции администрация Трампа работает не покладая рук. По статистике Белого дома, за три года было ликвидировано 393 регулирующих нормативных акта, а новых введено всего 52, что якобы позволило сэкономить около 50 миллиардов долларов.

Плодами Трампономики стали рост зарплат и падение безработицы

Наконец, администрация Трампа развязала торговую войну на многих фронтах, прежде всего с Китаем, что последние полтора года сдерживало экономический рост и активность инвесторов. Но недавние сообщения о грядущей первой фазе сделки с Поднебесной вызвали прилив оптимизма на рынках.

ВНП и рынки

Трамп любит припоминать высказывание своего предшественника Барака Обамы о том, что потолок роста в 2 процента - это "новая реальность" для американской экономики. Действительно, Обаме никак не удавалось добиться на этот поприще больших успехов, средний рост ВНП за восемь лет его правления составил 1,65 процента в год. Трамп с легкостью пробил "потолок" предшественника, практически удвоив темпы роста ВНП, колеблющиеся последние пару лет в пределах от 2,5 до 3,5 процентов.

На фоне налоговой реформы и упрощения регулирования фондовые индексы продолжают обновлять рекорды. Индекс Dow Jones вырос с момента прихода Трампа к власти более чем на четверть.

Зарплаты, расходы и накопления

В 2019 году зарплаты американцев прибавили более 3 процентов, что больше, чем в любом другом году за последние два десятилетия. Но и два первых года правления Трампа их рост колебался от 2,5 до 3 процентов, а это выше, чем во времена Обамы. Что важно, рост доходов опережал темпы инфляции, не выходившие за рамки 2-2,5 процентов. С поправкой на нее годовой рост зарплат американцев составил около 1,5 процентов.

Это разгоняло потребительские расходы, которые, по данным Бюро трудовой статистики США, за последний год увеличились примерно на 4 процента. По прогнозам Gallup, средний американец в этот предпраздничный сезон планировал потратить на подарки около 942 долларов, по сравнению с 885 долларами в прошлом году.

Растущие зарплаты позволили американцам откладывать больше денег на накопления. Соответствующий индекс поднялся с 6,8 процентов в 2016 году до 8 процентов в 2019 году.

Наконец, по данным Бюро переписи населения США, число живущих за порогом бедности в 2019 году снизилось до 11,8 процентов населения. Это самый низкий уровень со времен рецессии 2008 года. С другой стороны, в 2018 году впервые за десятилетие выросло число граждан (с 25,5 до 27,5 миллиона), не имеющих медицинской страховки, а с учетом разорительной стоимости медицинских услуг эта тема является одной из наиболее острых в американском обществе.

Рабочие места

К концу 2019 года безработица в Америке снизилась до рекордных за последние полвека 3,5 процентов (в 2016 году она составляла 4,8 процентов). Этот тренд существовал в последние годы администрации Обамы и продолжился при Трампе. С момента его прихода в Белый дом было создано более 6 миллионов рабочих мест. Примечательно, что эта оптимистичная для американцев тенденция коснулась и тех, кто считается электоратом Демократической партии. Например, число безработных афроамериканцев за трехлетний период сократилось с 8,4 до 6,1 процентов, выходцев из Латинской Америки - с 5,9 до 3,9 процентов, женщин - с 4,8 до 3,5 процентов.

Особым "пунктиком" Трампа являлось возвращение в США тех миллионов рабочих мест, которые американская промышленность ради экономии вывела за рубеж, прежде всего в Азию, за первое десятилетие XX века. Но предпринятые для этого меры, включая введение пошлин на алюминий, сталь, стиральные машины, солнечные панели и другие товары, пока возымели лишь умеренный эффект. По данным Reshoring Initiative, по итогам 2017-2018 годов на территорию США удалось вернуть из-за границы около 145 тысяч рабочих мест. Это не так много на фоне общего прироста рабочих мест около 2 миллионов в год.

В США большинство довольны своим финансовым положением. Так зачем менять президента?

Крупным имиджевым успехом для Белого дома стали планы компании Apple выделить около 30 миллиардов долларов в течение 5 лет в капиталовложения в США. Из них 5 миллиардов пойдут на инвестиции в производство. Будет создано около 20 тысяч рабочих мест. Отчасти такую щедрость "яблочные" проявили из-за снижения "ставки репатриации" прибыли, что позволило компании сэкономить на возвращении своих доходов из Китая в США. О переводе рабочих мест из-за рубежа на свои американские предприятия рапортовали и другие крупные компании, включая Boeing, Caterpillar, Ford, Intel, General Electric, Whirpool.

Впрочем, действия Белого дома иногда давали отрицательные результаты. Один из символов Америки - компания Harley Davidson приняла решение перенести рабочие места с заводов в США за рубеж после того, как ЕС увеличил ввозные пошлины на мотоциклы с 6 до 31 процента. На такую меру в Брюсселе пошли в ответ на те пошлины, что ввела администрация Дональда Трампа.

А что думают сами американцы?

По последним данным Gallup, большинство американцев (56 процентов) считают экономическое положение страны "отличным" или "хорошим". Это лучшие показатели за последние 15 лет. Для сравнения, во времена Барака Обамы таких насчитывалось меньшинство.

Третий год президентства Трампа подряд больше половины граждан заявляет, что их финансовое положение улучшилось. Более того, 71 процент опрошенных ждет, что в следующем году станет еще лучше. Даже среди оппозиционных президенту демократов большинство (61 процент) с оптимизмом смотрит на свое финансовое будущее. Более 50 процентов американцев считают, что сейчас "хорошее время найти качественную работу", в то время как в 2015 году такой точки зрения придерживались только 33 процента.

Следует отметить, что эти оценки заметно различаются в зависимости от уровня доходов опрошенных. Всем довольны основном американцы с высоким и средним доходом, а среди тех, кто зарабатывает ниже среднего, лишь 41 процент положительно оценивает состояние экономики. Кроме того, около 70 процентов американцев считают, что экономическая политика властей прежде всего на руку богатым. Иными словами, плоды роста распределяются неравномерно, что углубляет разрыв между богатыми и бедными. Но эта тенденция не нова. В 2015 году 72 процента опрошенных Pew Research заявили, что правительство Обамы ничего не сделало для поддержки среднего класса и бедняков.

Какой из всего этого вывод?

Несмотря на отдельные проблемы, большинство важнейших показателей экономики США идет вверх. И по всему выходит, что основная масса американцев ощущает плоды этого роста в своих кошельках, не разделяя мрачных оценок противников Трампа.

Неудивительно, что аналитики Bloomberg предостерегают: "Перед демократами стоит вызов, с которым они не сталкивались с 1988 года. Они пытаются убедить достаточное число американцев вышвырнуть президента-республиканца из Белого дома несмотря на то, что в экономике все в порядке. Тогда они провалились. Как показали последние дебаты кандидатов-демократов, они и в этот раз пока не придумали, как справиться с этим вызовом". Подытоживая, если Демократическая партия не сумеет предложить внятную платформу, которая выведет экономику на еще более высокие показатели, то непонятно, зачем американцам что-то менять в Белом доме. Сомнительно, что они поверят в необходимость перемен из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"