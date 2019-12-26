ЦСКА проиграл "Динамо" в столичном дерби

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Накануне в центральном матче дня ЦСКА на своем льду принимал земляков из "Динамо".

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "бело-голубых". Первую шайбу в ворота армейцев забросил Дмитрий Яшкин, реализовав большинство. В третьем периоде Михал Чайковски с передачи Яшкина удвоил преимущество команды, а уже под занавес встречи Дмитрий еще раз огорчил соперников точным броском в пустые ворота.

Благодаря успеху команда Владимира Крикунова продлила свою победную серию до трех матчей и прервала успешную серию армейцев из шести встреч кряду.

На послематчевой пресс-конференции наставник "динамовцев" Владимир Крикунов отметил слаженные действия команды:

- Молодцы, использовали одно большинство, один гол забили в равных составах и один гол в пустые ворота. Ребята боролись, бились до конца. Хорошо, что так все закончилось. И наш вратарь Иван Бочаров сыграл отлично.

Насколько важно, что наконец-то победил армейский клуб? Играли на равных, но три поражения от СКА и два поражения от ЦСКА.

Владимир Крикунов: В психологическом плане для ребят это большое дело. Посмотрим, как будет дальше. На этом регулярный чемпионат не закончился. Впереди новые матчи и новые вызовы.

На днях вы подписали Апалькова. В какой он форме прибыл и какие у него сильные стороны? Почему именно в его сторону был сделан выбор?

Владимир Крикунов: Он центральный нападающий, а их у нас не хватает, мягко говоря.

В свою очередь главный тренер ЦСКА заметил, что знает причину поражения:

- Мы одну глупость сделали во втором периоде, в принципе, это нам и стоило поражения. Где-то сил уже не хватило, чтобы отыграться. Вязкая оборона соперника, да и вратарь сыграл хорошо. Но мы все равно наших парней поблагодарили, они до конца сражались, немного не хватило командных действий.

Еще один столичный клуб - "Спартак" - добился крупной победы над "Сибирью" со счетом 5:0.

Наставник "красно-белых" Олег Знарок в беседе с журналистами отметил, что его подопечным удалось показать неплохой хоккей.