Доходы от продаж китайских онлайн-игр за рубежом в 2019 году превысят 11 миллиардов долларов.

Согласно отчету, опубликованному исследовательским институтом CNG и глобальным поставщиком аналитических игр и киберспорта Newzoo, за последние десять лет этот показатель вырос в сто раз, а в 2018 году составлял 9,59 миллиарда долларов. Согласно предыдущему отчету CNG, выручка от продаж онлайн-игр собственного производства на зарубежных рынках выросла на 23,7 процента в годовом исчислении в первой половине 2019 года. Китай стал вторым по величине экспортером игр в мире после США.