ФАС обвинила HeadHunter в нарушении законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала, что сервис по поиску персонала HeadHunter (HH) нарушал закон о защите конкуренции.

Как отмечает ведомство, компания ограничивала использование своего сервиса, если работодатели и кадровые агентства обращались к стороннему программному обеспечению по автоматизированному подбору персонала. Вместо этого сервис HH навязывал собственную разработку.

Из-за этого на компанию ранее пожаловался разработчик программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Его клиенты (работодатели и кадровики) начали замечать трудности при работе с сервисом.

Тогда в ФАС установили, что условия использования всех трех лидирующих компаний на рынке HR (HeadHunter, Superjob и Rabota.ru) содержат такие ограничения.