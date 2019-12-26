Финансовая изнанка американской демократии

Американская демократия - достояние исключительно богатых или состоятельных граждан, она не распространяется на обычных и малоимущих людей. Доступ к демократическим правам, о которых говорится в Конституции США, могут получить лишь те, у кого есть деньги. Без них любые рассуждения об участии в политике оказываются просто болтовней. Политика денег жестоко подавила "права человека в США, утверждается в статье.

В ней также говорится, что в 2004 году кандидаты в президенты США израсходовали на предвыборную компанию в общей сложности 700 миллионов долларов. Расходы на проведение подобных выборов в 2012 году уже достигли 2 миллиардов долларов. Безусловно, выборы президента США - самые затратные выборы в мире. Каждые новые выборы президента США бьют рекорды по объему финансирования. Столько денег на проведение избирательной кампании больше не тратит никто. Так, в 2016 году избирательные комиссии всех уровней потратили на выборы в США, включая президентские выборы и выборы в Конгресс, 6,6 миллиарда долларов. Таким образом, они стали самыми дорогими политическими выборами в истории Америки. В то же время, огромные суммы секретных фондов и "темных денег" также были потрачены на проведение выборов.

Как сообщила американская радиовещательная компания NBC, в прошлом году Министерство финансов США заявило об отмене требования от большинства некоммерческих организаций о разглашении информации об источниках пожертвований. Раньше некоммерческие организации должны были сообщать информацию о спонсорах, пожертвовавших суммы в размере свыше 5000 долларов в год. Новая политика делает выборы менее прозрачными, что приведет к росту "теневых денег" в политических кампаниях. Более 40 процентов телевизионной рекламы, транслируемой внешними группами для оказания влияния на выборы в Конгресс, финансировались тайными спонсорами, а более четверти рекламных средств на выборы в Палату представителей и Сенат поступали от групп, которые не раскрывали своих меценатов.

В статье, опубликованной Китайским обществом по изучению прав человека, утверждается, что политика денег в Соединенных Штатах приводит к отвратительным последствиям, лишая политических прав простых граждан. В этих условиях стать правительственными чиновниками могут только богатые и представители высшего класса. Очевидно, что политика денег является неизбежным спутником капиталистической системы в США. Она откровенно приносит пользу богатым, усложняя социально-политические проблемы, такие как насилие, совершенное с применением оружия, отмечается в статье.

Демократическая система в США, которая является формой правления буржуазного государства, отражает лишь волю капиталистов. На основе этой системы экономические интересы становятся политическими, ведь деньги и политика всегда неразделимы в условиях буржуазного общества. Кандидаты в две основные политические партии в Соединенных Штатах являются просто представителями различных фракций внутри буржуазии, - утверждается в статье.

На самом деле, политика, определяемая деньгами, демонстрирует истинную сущность американского общества: США постоянно заявляют о себе как о "модели" демократии и "защитнике" прав человека. Однако факты разоблачают ложь в этой стране, где все разговоры о политическом участии являются болтовней, если в кармане нет денег, подводят итог авторы статьи.