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26.12.2019 13:51
Рубрика: Общество

В Израиле обнаружено богатое финикийское захоронение

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи при проведении раскопок на территории древнего финикийского города Ахзив на северном побережье страны обнаружили богатое семейное захоронение, в котором находились останки двоих взрослых и одного ребенка.

Как сообщает Haaretz, могила была найдена недалеко от границы с Ливаном. Ее возраст оценивается приблизительно в 2800 лет. Двое взрослых - мужчина и женщина - были похоронены вместе с ребенком возрастом от трех до пяти лет. Вероятно, это было семейное захоронение.

Фото: Ministerio de Cultura
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Интересно, что взрослые были погребены в положении эмбриона, а кости ребенка оказались свалены в кучу. Поэтому определить точно, как именно был похоронен этот малыш, археологам не удалось.

Установлено, что сначала могила была вырыта в земле. Затем изнутри ее вымостили камнями, придав ей правильную прямоугольную форму. Сверху могила была накрыта двумя большими известняковыми плитами.

Рядом с останками были найдена бронзовая чаша и семь украшенных росписью глиняных сосудов. Одна из этих находок оказалась настоящей удачей для исследователей - ее признали самой большой финикийской амфорой, когда-либо обнаруженной на территории Израиля.

Кстати, ребенок был похоронен в роскошном ожерелье, которое состояло из различных бусин, изготовленных из золота, серебра, агата, янтаря и сердолика. Это указывает на то, что семья была богатой. К слову, сам город Ахзив процветал на протяжении нескольких веков. Здесь и ранее находили богатые захоронения.

Например, в 1960-х годах было открыто несколько семенных могил. В одной из них были захоронены два человека, рядом с которыми исследователи нашли цилиндрические печати, бронзовые чаши и двойной топор, наконечники копий и чашу из слоновой кости. В других могилах была найдена керамика, статуэтки, скарабеи, бронзовые и серебряные украшения, что также указывает на богатство горожан.

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