Глазированные сырки вышли в лидеры подорожавших молочных продуктов

Глазированные творожные сырки внезапно вырвались в лидеры самых подрожавших продуктов - по данным Росстата, цены на них выросли 29% на конец ноября (год к году). Хотя почти вся остальная молочная продукция подорожала в пределах инфляции.

Сырков с заменителями молочного жира стало гораздо меньше, отсюда такой впечатляющий рост цен. Фото: Марина Волосевич

На это есть две основные причины: рост цен на сырое молоко и использование преимущественно сырья без заменителей молочного жира (следствие обеления рынка), рассказал "РГ" гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

Конечно, эти два фактора касаются не только творожных сырков, но и, например, большинства сыров. Но возможности повышения цен и без того дорогих продуктов при стагнации доходов потребителей ограничены. В 2020 году, по прогнозу "Союзмолока", цены на молочную продукцию будут расти в пределах общей продовольственной инфляции. Никаких предпосылок для резких скачков сейчас нет.

Ассортимент молочных продуктов может расшириться. В магазинах массового спроса появляются такие сыры, как рикотта, страчателла, буррата, различные молочные суфле, сливочные десерты типа панна котта.

Чаще всего заменители молочного жира используются в сырах - доля такой продукции составляет около 25 процентов

Соотношение продукции с заменителями молочного жира и без них зависит от категории продуктов. "Примерно 25% сыров производятся с заменителями молочного жира, но в сырах они вообще используются чаще всего. В других категориях молочных продуктов доля товаров с заменителями натурального молочного жира очень низкая", - считает Артем Белов.