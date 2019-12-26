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26.12.2019 18:30
Рубрика: Экономика

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Глазированные сырки вышли в лидеры подорожавших молочных продуктов
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Глазированные творожные сырки внезапно вырвались в лидеры самых подрожавших продуктов - по данным Росстата, цены на них выросли 29% на конец ноября (год к году). Хотя почти вся остальная молочная продукция подорожала в пределах инфляции.
Сырков с заменителями молочного жира стало гораздо меньше, отсюда такой впечатляющий рост цен. Фото: Марина Волосевич Сырков с заменителями молочного жира стало гораздо меньше, отсюда такой впечатляющий рост цен. Фото: Марина Волосевич
Сырков с заменителями молочного жира стало гораздо меньше, отсюда такой впечатляющий рост цен. Фото: Марина Волосевич

На это есть две основные причины: рост цен на сырое молоко и использование преимущественно сырья без заменителей молочного жира (следствие обеления рынка), рассказал "РГ" гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

Фото: iStock
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Конечно, эти два фактора касаются не только творожных сырков, но и, например, большинства сыров. Но возможности повышения цен и без того дорогих продуктов при стагнации доходов потребителей ограничены. В 2020 году, по прогнозу "Союзмолока", цены на молочную продукцию будут расти в пределах общей продовольственной инфляции. Никаких предпосылок для резких скачков сейчас нет.

Ассортимент молочных продуктов может расшириться. В магазинах массового спроса появляются такие сыры, как рикотта, страчателла, буррата, различные молочные суфле, сливочные десерты типа панна котта.

Чаще всего заменители молочного жира используются в сырах - доля такой продукции составляет около 25 процентов

Соотношение продукции с заменителями молочного жира и без них зависит от категории продуктов. "Примерно 25% сыров производятся с заменителями молочного жира, но в сырах они вообще используются чаще всего. В других категориях молочных продуктов доля товаров с заменителями натурального молочного жира очень низкая", - считает Артем Белов.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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