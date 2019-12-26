Госдума оперативно рассмотрит инициативу президента о бизнесе и ОПГ

Совет Госдумы рассмотрит законопроекты, внесенные 26 декабря президентом России, на первом заседании 13 января 2020 года. Они будут в приоритетном порядке приняты в весеннюю сессию, сообщили в нижней палате парламента.

Ранее президент внес в ГД проект изменений в Уголовный кодекс, уточняющих вопрос привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества (ОПГ) или участие в нем. До этого в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что "под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Кроме того, президент в своем законопроекте предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если предприниматель ранее не подвергался за это административным штрафам. Были также предложены нововведения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за невозврат валютной выручки.

Эти законопроекты председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Комитет по государственному строительству и законодательству.

Еще один внесенный законопроект - о ратификации Протокола между Россией и Киргизией о статусе российской военной базы на территории Киргизской Республики - направлен в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.