Госорганам запретили закупать импортные системы хранения данных

С 2020 года государство будет закупать только российские системы хранения данных. Запрет на закупку иностранных систем хранения для государственных и муниципальных нужд установлен постановлением правительства.

Запрет вступит в силу с 2020 года. Он будет касаться техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги отечественного производства.

"По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около 8-9 миллиардов рублей ежегодно, - говорит глава Минпромторга Денис Мантуров. - На этом рынке есть достаточное количество отечественных производителей, которые готовы обеспечить необходимый объем поставок". Также он подчеркнул, что с 2021 года отечественные системы хранения данных будут производиться на российских процессорах.

Новый порядок закупки, по оценке Минпромторга, поможет развитию российских производителей электроники на государственном уровне, а также стимулирует спрос на микроэлектронику.

По данным реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, в 2017-2019 годах государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 миллиона запоминающих устройств и устройств хранения данных. Но 68% этих устройств пришлось на товары иностранного происхождения.