В мире
26.12.2019 10:21
Текст: Юрий Сизов

Госсекретарь США может посетить Минск в январе

Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото: Александр Щербак/ТАСС/POOL Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото: Александр Щербак/ТАСС/POOL
Госсекретарь США Майкл Помпео. Александр Щербак/ТАСС/POOL

Администрация Дональда Трампа, судя по всему, продолжает проявлять устойчивый интерес к диалогу с Беларусью. Об очередном визите в Минск с берегов Потомака сообщило издание Foreign Policy, уточнив, что речь идет о возможном посещении Беларуси госсекретарем США Майклом Помпео в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Правда, американский источник ссылается на неназванных официальных лиц в Вашингтоне, уточняет агентство. Местные аналитики в этой связи напоминают, что в уходящем году уже состоялся ряд визитов высокого уровня из США. Белорусскую столицу, в частности, посещали советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл. На встречах было заявлено о решении восстановить дипломатическое представительство между странами на уровне послов.

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