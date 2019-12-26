"Гознак" рассказал, как защищают банкноты от микробов

Для повышения антимикробных свойств бумаги для российских банкнот при ее производстве используются специальные добавки-антисептики. Такое заявление распространила пресс-служба "Гознака" в ответ на публикацию Роспотребнадзором информации об опасности денежных купюр.

Как уточнили на "Гознаке", препарат, который используется при производстве банкнот, эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии, и даже на некоторых насекомых. Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности. Добавки-антисептики также делают бумажные деньги более долговечными.

В последнее время на отдельные номиналы российских банкнот также наносится специальное лаковое покрытие, которое дополнительно защищает их от загрязнения.

Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной, добавляют на "Гознаке". Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в чрезмерно ветхое состояние.

Тем не менее, специалисты "Гознака" советуют гражданам при использовании и хранении бумажных денег избегать сырости и грязи, а после пользования банкнотами - мыть руки.

26 декабря Роспотребнадзор со ссылкой на ученых сообщил, что банкноты являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до 2-х недель.