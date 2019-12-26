Борьба с повышенным холестерином может привести к проблемам с костями

Прием высоких доз статинов увеличивает риск развития остеопороза. И чем больше дозировка препарата, тем выше вероятность получить диагноз "остеопороз". Таков результат исследования команды ученых из Венского медицинского университета (Австрия).

Статины, препараты, применяемые с целью лечения и профилактики атеросклероза, были разработаны для контроля холестерина и, следовательно, снижения риска инфарктов и инсультов. Эти препараты принимают миллионы пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но, как и любые лекарства, статины обладают рядом побочных эффектов. Последние исследования австрийских эндокринологов добавили к уже известным еще один - угроза развития остеопороза. Статья с этим утверждением опубликована в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.

Авторы работы проанализировали данные о состоянии здоровья более 7,9 миллионов австрийцев за 2006-2007 годы. "Мы сравнили показатели диагностики остеопороза у тех, кто принимал статины, по крайней мере, в течение одного года, с теми, кто никогда их не принимал. Статистический анализ данных позволил вывести дневную дозу статинов и сформировать группы, которые принимали разные дозы". Ученые изучили влияние разных доз ловастатина, правастатина, розувастатина и симвастатина. Выяснилось, что "низкий процент диагноза "остеопороз" был у тех пациентов, кто принимал малые дозы препаратов (до 10 мг)", а высокие дозы, наоборот, увеличивали риск возникновения заболевания.

Александра Кауцки-Виллер, руководитель исследования, отмечает: "Интересно, что эта тенденция сохраняется даже после того, как повышенный риск остеопороза вследствие ожирения и других отягчающих состояний был устранен". Результаты были подкреплены гендерно-специфическим анализом, который выявил дозовую связь статинов с возникновением остеопороза у обоих полов.

Известно, что риск остеопороза особенно высок у женщин в постменопаузе. Это связано с тем, что выработка организмом эстрогенов (которые защищают от потери костной массы) уменьшается в пожилом возрасте. А статины замедляют выработку холестерина, основного строительного блока половых гормонов. И то, как они влияют на кости, очевидно, зависит от дозировки: небольшая доза препарата укрепляет кости, большая - наоборот. И особенно этот факт надо учитывать пациентам в возрасте от 50 до 59 лет.

"Это никоим образом не означает, что следует прекратить прием статинов, - предупреждает Кауцки-Виллер. - Их польза для лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, возможно, перевешивает риск возникновения остеопороза. Однако имеет смысл следить за состоянием костей во время интенсивной терапии статинами. Причем эта рекомендация относится не только к женщинам, но и к мужчинам".