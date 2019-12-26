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26.12.2019 01:30
Рубрика: Культура

К 85-летию легендарного советского иллюстратора Диодорова открылась выставка

Текст: Рамиля Туктарова

Этот человек восхищает не только своим талантом, но и добротой и внутренней красотой, которая светом исходит от него.

В Москве открылась выставка знаменитого художника-иллюстратора Бориса Аркадьевича Диодорова. Его называют одним из лучших детских художников мира и лучшим иллюстратором Андерсена. Почти за 60 лет художник оформил больше 400 книг, включая сказки Андерсена, Милна, Линдгрен, Лагерлефа.

Диодорова хорошо знают и ценят не только в России, но и в Дании, на родине великого сказочника Ханса Кристиана. Из рук принцессы Дании Диодоров получил золотую медаль Андерсена. А в 2005-м ему присвоили почетный титул "Посол Андерсена в России".

Многие из тех, кто родился в советские времена, наверняка помнят его талантливые иллюстрации к книге молдавского писателя Спиридона Вангели. Она называется "Чубо из села Туртурика". Увидеть эти и множества других чудесных иллюстраций можно на выставке "Как рождается сказка: книжные миры Бориса Диодорова", которая открылась в Гослитмузее на Зубовском бульваре в Москве. Она приурочена к 85-летию иллюстратора и посвящена памяти его жены - поэтессы и актрисы Карины Филипповой-Диодоровой, недавно ушедшей из жизни.

Многие свои работы Борис Аркадьевич передал в Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. В музейной коллекции насчитывается более 900 книжных иллюстраций, часть из которых была представлена на юбилейной выставке.

Выставка проработает до 5 апреля 2020 года.

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