Китай располагает крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных дорог, эксплуатационный пробег которой достигнет 35 000 километров к концу этого года по сравнению с 29 000 километрами на конец 2018 года.
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Об этом говорится в ноябрьском сообщении China State Railway Group, главного железнодорожного оператора страны. Ожидается, что к концу 2019 года общая протяженность всех железных дорог Китая достигнет 139 000 километров. В целом по железной дороге к концу года будет совершено 3,6 миллиарда поездок, 2,3 миллиарда из которых - по сети высокоскоростных железных дорог.