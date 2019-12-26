Качество новых запасов нефти в России меняется

По итогам 2019 года минприроды предварительно ожидает прироста запасов нефти с газовым конденсатом в объеме около 558 миллионов тонн. Это почти совпадает с прогнозом ожидаемой добычи, который давал глава минэнерго Александр Новак (560 млн тонн).

Таким образом, становится устойчивой установившаяся с 2016 года тенденция, когда прирост запасов нефти и газового конденсата (открытые новые месторождения, восполняющие ресурсную базу) почти равняется их производству. Для статистики все выглядит вполне пристойно: сколько взяли - столько положили. На деле в среднем себестоимость каждой новой добытой тонны нефти в России становится немного дороже предыдущей.

Значительную часть новых запасов сразу относят к трудноизвлекаемым или просто нерентабельным. Последнее в первую очередь касается морских месторождений в Арктике. Доля рентабельных для разработки месторождений нефти колеблется от 40 до 60% в зависимости от цен на "черное золото", сказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

По данным минприроды, извлекаемые запасы жидких углеводородов в России по трем категориям A, B1, C1 (достоверные, установленные, оцененные) на начало 2019 года составляли 18,61 млрд тонн. Британская BP оценивает доказанные запасы скромнее - в 14,6 млрд тонн. Фактически при нынешних ценах на нефть для рентабельной добычи есть лишь половина от указанных объемов.

Себестоимость каждой новой добытой тонны нефти становится немного дороже предыдущей

Проблема решается в первую очередь изменением фискальной системы, стимулируя нефтедобывающие компании к разработке более сложных участков. По результатам первого этапа инвентаризации рентабельные запасы нефти по категории С2 (предполагаемые) составили около 45%, отмечает консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. Это говорит о том, что открываются запасы, ввод в разработку которых экономически неэффективен. "Поэтому в первую очередь необходима донастройка действующей фискальной системы", - считает он.

Также повысить качество запасов возможно увеличением объемов геологоразведки, благо есть множество белых пятен на нефтяной карте. Например, степень разведанности Лено-Тунгусского нефтегазоносного бассейна составляет всего около 25%.

"России необходимо освоение новых провинций. Как пример - нефтегазовая провинция на Таймыре, где только на Пайяхском месторождении около 1,2 млрд тонн запасов нефти. Но в связи с высокой удаленностью региона от традиционных центров нефтедобычи и отсутствием внешней инфраструктуры требуются стимулы не только для добычи, но и для геологоразведки", - подчеркнул Пигарев.

В минприроды ожидают, что по итогам года инвестиции нефтегазовых компаний в геологоразведку вырастут на 6% и составят свыше 300 млрд рублей. Учитывая количество игроков и объемы нефтегазового рынка, это совсем не много. Из федерального бюджета на геологоразведку жидких углеводородов выделено более 20 млрд рублей. Ранее специалисты в Роснедрах и Росгеологии сообщали, что для успешного развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья ежегодное госфинансирование должно составлять не менее 40 млрд рублей.