Качество новых запасов нефти в России меняется

Новости

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Волчек 21:23
Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год 21:21
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым 21:04
В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители 20:45
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла 20:37
Путин заявил об ожиданиях от 2020 года 20:14
Умерла Галина Волчек 20:10
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека 20:10
"Гознак" рассказал, как защищают банкноты от микробов 20:08
"Манчестер Юнайтед" простажирует 15-летнего нападающего "Чертаново" 19:51
В России появится магазин, где можно расплатиться с помощью тележки 19:40
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 19:39
Путин рассказал итальянскому премьеру о саммите "нормандской четверки" 19:30
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с праздниками 19:24
На могиле Карла Маркса в Лондоне установлены камеры видеонаблюдения 19:20
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова 19:12
Федор Емельяненко: Для меня брат "мертв", но я молюсь, чтобы он "ожил" 19:04
Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР 18:57
В Петербурге на станциях метро обнаружили окаменелости 18:48
Минздрав Крыма: Безопасных доз алкоголя не существует 18:28
Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin 18:26
Стало известно, где похоронят генерала Махмута Гареева 18:17
Китайский инвестор захотел организовать круизы по Крыму 18:14
Матвиенко: Россия жестко ответит Эстонии на притеснения агентства Sputnik 18:06
В детсаду Заполярья при раздаче подарков умер Дед Мороз 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 20:12
Рубрика: Экономика

Недра уходят в другой класс

Качество новых запасов нефти в России меняется
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
По итогам 2019 года минприроды предварительно ожидает прироста запасов нефти с газовым конденсатом в объеме около 558 миллионов тонн. Это почти совпадает с прогнозом ожидаемой добычи, который давал глава минэнерго Александр Новак (560 млн тонн).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, становится устойчивой установившаяся с 2016 года тенденция, когда прирост запасов нефти и газового конденсата (открытые новые месторождения, восполняющие ресурсную базу) почти равняется их производству. Для статистики все выглядит вполне пристойно: сколько взяли - столько положили. На деле в среднем себестоимость каждой новой добытой тонны нефти в России становится немного дороже предыдущей.

Эксперт: Снижение цен на нефть - это замкнутый круг

Значительную часть новых запасов сразу относят к трудноизвлекаемым или просто нерентабельным. Последнее в первую очередь касается морских месторождений в Арктике. Доля рентабельных для разработки месторождений нефти колеблется от 40 до 60% в зависимости от цен на "черное золото", сказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

По данным минприроды, извлекаемые запасы жидких углеводородов в России по трем категориям A, B1, C1 (достоверные, установленные, оцененные) на начало 2019 года составляли 18,61 млрд тонн. Британская BP оценивает доказанные запасы скромнее - в 14,6 млрд тонн. Фактически при нынешних ценах на нефть для рентабельной добычи есть лишь половина от указанных объемов.

Себестоимость каждой новой добытой тонны нефти становится немного дороже предыдущей

Проблема решается в первую очередь изменением фискальной системы, стимулируя нефтедобывающие компании к разработке более сложных участков. По результатам первого этапа инвентаризации рентабельные запасы нефти по категории С2 (предполагаемые) составили около 45%, отмечает консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. Это говорит о том, что открываются запасы, ввод в разработку которых экономически неэффективен. "Поэтому в первую очередь необходима донастройка действующей фискальной системы", - считает он.

Также повысить качество запасов возможно увеличением объемов геологоразведки, благо есть множество белых пятен на нефтяной карте. Например, степень разведанности Лено-Тунгусского нефтегазоносного бассейна составляет всего около 25%.

Фото: Константин Завражин/РГ
На трассе М11 ввели новые скидки на проезд

"России необходимо освоение новых провинций. Как пример - нефтегазовая провинция на Таймыре, где только на Пайяхском месторождении около 1,2 млрд тонн запасов нефти. Но в связи с высокой удаленностью региона от традиционных центров нефтедобычи и отсутствием внешней инфраструктуры требуются стимулы не только для добычи, но и для геологоразведки", - подчеркнул Пигарев.

В минприроды ожидают, что по итогам года инвестиции нефтегазовых компаний в геологоразведку вырастут на 6% и составят свыше 300 млрд рублей. Учитывая количество игроков и объемы нефтегазового рынка, это совсем не много. Из федерального бюджета на геологоразведку жидких углеводородов выделено более 20 млрд рублей. Ранее специалисты в Роснедрах и Росгеологии сообщали, что для успешного развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья ежегодное госфинансирование должно составлять не менее 40 млрд рублей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минприроды Правительство Минэнерго Цена на нефть

Главное сегодня

Путин заявил об ожиданиях от 2020 года
РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека
В СК пояснили, с чем связан обыск в квартире журналистки "Новой газеты"