Как изменится школьная жизнь в ближайший год? Об этом - в нашем материале.

Запись в первый класс

Все школы не позднее февраля должны открыть запись в первый класс. Где-то подать заявления можно в электронной форме, где-то - лично. Зачислить малыша должны в течение 7 дней после приема документов. Школа может отказать только при отсутствии в ней мест. Поэтому сначала места дают ребятам, живущим на закрепленной за школой территории. Однако по недавно принятым поправкам в Семейный кодекс и ФЗ "Об образовании в РФ", преимущество при зачислении в начальную школу или садик получат еще и те дети, чьи братья и сестры уже учатся в этом образовательном учреждении. Льгота будет касаться малышей из одной семьи, которые живут вместе.

Новые школьные стандарты

В 2020 году должны быть утверждены новые школьные стандарты - они уже одобрены с доработками советом при Минпросвещения России. В новом документе четко прописано: что и в каком классе должен изучать ученик. Здесь есть и теорема Пифагора, и "Слово о полку Игореве", и "золотое правило" механики, и т д.

Но есть и новые любопытные вещи. Например, на предмете "Технология" уже в начальной школе детей будут учить собирать и программировать роботов, работать с графическими и мультимедийными редакторами. На информатике ребят научат защищать информацию от компьютерных вирусов. Работать на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++). На ОБЖ школьники узнают про буллинг, мошенничество в интернете и терроризм.

Учебники

В министерстве просвещения разработан новый порядок экспертизы учебников. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет. При этом эксперты будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро" - их фамилия обязательно будет стоять на обороте титульного листа.

Итог? Ошибок в учебниках должно стать меньше. Тем более, что все они постепенно будут "заточены" под новые школьные стандарты.

Новые задачки для школьников

На платформе "Российской электронной школы" появятся новые задачки, разработанные по методике PISA, - интерактивные, интересные для детей и направленные на умение применять свои знания.

Пятиэтажные школы

Теперь разрешено строить школы в пять этажей - но только с учетом самых современных требований. Например, размещать спортивные и зрительные залы можно будет только на первых двух этажах, а на 4-м и 5-м могут быть учебные помещения, рассчитанные только на 8-11 классы, но не более 25% от общего числа учащихся школы.

Сейчас в пилотных регионах разрабатывают проектно-сметные документации пятиэтажных зданий. После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр Минстроя, и все остальные регионы возьмут их на вооружение.

Школьная форма

В России разрабатывается национальный стандарт школьной формы. Речь, в первую очередь, идет о качестве одежды, в которой дети проводят до восьми часов в день, а то и больше. По задумке Минпромторга, уточнение требований поможет избежать "эффекта скафандра" из-за синтетической подкладки. По планам, национальный стандарт школьной формы может появиться как раз 2020 году.

ВПР

Всероссийские проверочные работы в школах будут проходить по-новому. Во-первых, в 2020 году впервые они вводятся в 8 классах.

Во-вторых, серьезно меняется расписание. Оно станет "плавающим". Например в четвертом классе контрольная по русскому языку может пройти с 30 марта по 3 апреля - по вторникам и четвергам. А затем - с 6 по 10 апреля. В 5 классе в эти же сроки могут поставить биологию и историю. В седьмом - иностранный язык, русский, обществознание, биология.

Еще одна "новинка": у каждой школы появятся индивидуальные, автоматически сгенерированные комплекты заданий ВПР.

ОГЭ

Экзамены для девятиклассников изменятся очень серьезно - они "переедут" на практические рельсы. То есть школьник должен будет показать, как он научился применять свои знания. Например, по информатике выпускникам могут предложить создать презентацию на компьютере. В ОГЭ по химии и физике - реальные лабораторные эксперименты. К примеру, провести реальную химическую реакцию на основе записанного уравнения.

В ОГЭ по русскому языку уменьшилось количество заданий - с 15 до 9. Для изложения теперь могут предложить тексты разных жанров: путевые заметки, записки, очерк, рецензию, дневник.

На математике может попасться план садового участка - с гаражом, огородом и т.д. Эту схему нужно суметь "прочитать". А затем рассчитать, к примеру, сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы вымостить ей все дорожки на участке…

Полный список предметов и изменений, примеры новых заданий ОГЭ есть на сайте Федерального института педагогических измерений.

ЕГЭ

Содержательно единый госэкзамен практически не изменится. А вот технологически станет более продвинутым. "Ловить" нарушителей на ЕГЭ в некоторых регионах теперь будет нейросеть - распознавать лица участников и смотреть, чтобы никто не пришел по поддельным паспортам. При подозрительных действиях, которые фиксируют камеры, "умная" программа будет подавать сигнал человеку-наблюдателю.

Есть небольшие отличия в расписании ЕГЭ-2020. В первый день ЕГЭ будет не два экзамена, как было раньше (география+литература), а три (добавилась информатика). Кроме того, раньше на одно обществознание выделялся целый день. А теперь этот предмет совместили в расписании с химией.

Вот утвержденное расписание:

25 мая (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);

28 мая (четверг) - русский язык;

1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень сдаются в один день. Выбрать можно что-то одно;

4 июня (четверг) - история, физика;

8 июня (понедельник) - обществознание, химия;

11 июня (четверг) - иностранные языки - письменная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Плюс - биология;

15 июня (понедельник) - иностранные языки - устная часть;

16 июня (вторник) - иностранные языки - устная часть.

Суперсервис

В 2020 году Рособрнадзор планирует запустить сервис "Поступление в вузы онлайн". Он позволит искать и сравнивать вузы, образовательные программы. Объективно оценить свои шансы на поступление, подавать документы в электронном виде.Благодаря этому время, которое абитуриенты тратят на оформление документов и получение подтверждения их приема от вуза, должно сократиться с 2-3 дней до 1 часа.

Земский учитель

Уже в январе заработает сайт программы "Земский учитель". Приезжающие в малые города и села педагоги получат по миллиону рублей. А на Дальнем Востоке - по два миллиона. На сайте будет полный банк вакансий, списки школ, условия и зарплата. Учителя смогут подобрать на нем себе новую работу и подать заявку. Победители определятся до 15 мая. С 15 июня по 20 июля - с "земскими учителями" должен быть заключен трудовой договор. И до 1 декабря 2020 года все победители получат свои выплаты. Деньги смогут потратить на что угодно.

Новая система повышения квалификации учителей

Министерство просвещения разрабатывает единую модель, по которой будут повышать квалификацию российские учителя. Всего будет пять блоков: в том числе предметный (что преподавать) - не менее 36 часов, методический (как преподавать) - минимум 18 часов, психолого-педагогический - не менее 36 часов, воспитательный - не менее 36 часов. И что самое интересное - обязательная стажировка - минимум 18 часов.