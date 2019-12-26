Как людям с рассеянным склерозом помогают найти работу

Новости

Визит президента Казахстана в Минск планируется в 2020 году 13:55
Установлено предназначение древней крепости Наван 13:55
Иностранные болельщики должны будут покинуть РФ после Евро не позже 13 июля 13:54
В Израиле обнаружено богатое финикийское захоронение 13:51
Танкиста Черноморского флота наградили путевкой за спасение ребенка 13:51
Видео: В Ярославле упавший светофор чуть не убил пенсионерку 13:47
Российская армия получила более 20 новых ударных вертолетов 13:47
В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке 13:45
Президент назначил нового прокурора Ставропольского края 13:44
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2020 в РАНХиГС 13:38
Госдума оперативно рассмотрит инициативу президента о бизнесе и ОПГ 13:36
Медведев утвердил размер выплат врачам, приехавшим на работу в ЗАТО 13:32
Россияне заплатили авансом более 500 млн рублей налогов 13:27
Муфтия Чечни Салаха Межиева переизбрали на второй срок 13:23
Саграда Фамилия поздравила с праздниками на 6 языках, забыв про испанский 13:18
Телеканал признал Овечкина лучшим левым нападающим НХЛ за десятилетие 13:17
В Красноярске предложили наградить танцоров "самой грустной вечеринки" 13:17
Президент Беларуси дал поручения новым руководителям местной власти 13:10
Возбуждено дело о покушении на главу района под Воронежом 13:10
В Осетии членов банды задержали за сбыт оружия и фальшивых денег 13:07
Chevrolet будет выпускать в Узбекистане 4 новых SUV. Их ждут в России 13:01
Общественный транспорт в Подмосковье подорожает с 1 января 12:52
Участник "Дом-2" из Саратова расплатился с долгами по алиментам 12:52
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне 12:44
В Петербурге лжемастер чуть не убил пенсионерку и украл полмиллиона 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 12:53
Рубрика: Общество

Как людям с рассеянным склерозом помогают найти работу

Текст: Ирина Невинная

Люди с инвалидностью испытывают серьезные сложности при поисках работы, им особенно сложно конкурировать на рынке труда и найти подходящее рабочее место, - этот очевидный факт еще раз подтвердило исследование HeadHunter, проведенное в декабре 2019 года. По мнению экспертов, люди с ограниченными возможностями по здоровью должны иметь возможность получить индивидуальный подход, учитывающий их реальные возможности. Именно такой принцип лег в основу проекта "Неограниченные возможности", который реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Самаре, Нижнем Новгороде, Вологде, Кыштыме и других городах России. Этот проект направлен на индивидуальную помощь в трудоустройстве людям с рассеянным склерозом, которые хотят и могут работать.

В российском законодательстве предусмотрена государственная поддержка инвалидам в трудоустройстве. Но основной механизм - обязательное выделение работодателями квотированных мест для работников с ограничениями по здоровью - не учитывает особенности и потребности разных людей. Между тем, индивидуальная работа с каждым соискателем и каждым работодателем необходима, - это повышает результативность поисков подходящего рабочего места для соискателя, с одной стороны, и работника для конкретного предприятия, - с другой.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Полина Дашкова: Отношение к инвалидам - показатель зрелости общества

Такой подход предусмотрен в проекте "Неограниченные возможности", который инициирован общественными организациями инвалидов "Московское общество рассеянного склероза" и "Перспектива", рекрутинговыми компаниями HeadHunter, Hays, а также международной фармкомпанией.

"Рассеянный склероз - тяжелое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При прогрессировании у больного возникает мышечная слабость, нарушаются двигательные функции, появляются проблемы со зрением, - пояснила "РГ" вице-президент "Московского общества рассеянного склероза" Александра Балтачева. - Важно понимать: ни умственные способности, ни профессиональные навыки человек не теряет. Болезнь, как правило, развивается медленно, но при этом приводит к ранней и глубокой инвалидности".

С первыми симптомами болезни люди сталкиваются обычно в самом цветущем возрасте - от 20 до 40 лет. Именно поэтому одна из самых острых проблем для них - сохранить рабочее место или найти новую работу. Очень часто, узнав о своем диагнозе, люди до последнего скрывают на работе, что больны.

При этом убедить работодателя организовать рабочее место для такого "особого" работника бывает сложно. "Само название заболевания нередко вводит людей в заблуждение. Хотя ни о какой потери памяти при рассеянном склерозе речи не идет,- говорит руководитель отдела по трудоустройству людей с инвалидностью Региональной общественной организации инвалидов "Перспектива" Михаил Новиков. - Работодатели нередко полагают, что такие сотрудники менее внимательны к рабочим задачам, менее продуктивны. Сами работники, в свою очередь, в большинстве уверены, что причиной отказа со стороны работодателя при попытке трудоустроиться является именно состояние здоровья, а не отсутствие профессиональных навыков или образования".

Проект, таким образом, направлен на работу с представителями бизнеса: работодателей убеждают в необходимости социального подхода при построении кадровой политики. Одновременно идет работа и с соискателями: "Перспектива" организует собеседования для откликнувшихся на проект, а рекрутинговое агентство Hays проводит тренинги о трудоустройстве.

Эксперты отмечают, что с развитием цифровизации открывается возможность работать по многим направлениям и профессиям удаленно, и это расширяет возможности трудоустройства инвалидов. Автоматизация многих функций привела к тому, что работодатели обращают больше внимания на личность будущего сотрудника: совокупность навыков и умений, свойственных человеку и недоступных машине. Кроме того, именно благодаря цифровизации многие вакансии перешли на удаленный режим работы. С другой стороны, уважение к особенностям здоровья, культуры и вероисповедания людей, проявляемое руководством компаний, растет. В развитых странах этап становления таких этических принципов пройден давно. Международные компании, ведущие бизнес в России, переносят их на нашу почву и тем самым помогают формировать соответствующее общественное мнение и взгляды на ведение бизнеса. Поэтому еще одна цель проекта - привлечь к участию крупные международные, а также российские компании, готовые создавать "целевые" рабочие места для особых работников.

Фото: Pixabay
В России начнут производить лекарство для лечения рассеянного склероза

- Сегодня в России более 80 000 людей с установленным диагнозом рассеянный склероз. Наша компания занимается инновационными разработками препаратов для лечения тяжелейших заболеваний - онкологических, аутоиммунных, инфекционных, неврологических, в том числе, и рассеянного склероза. При этом важно не только обеспечить больного качественным лечением, но и оказать ему социальную поддержку, помочь как можно дольше оставаться в социуме, работать, чувствовать себя востребованным, - считает HR бизнес партнер международной фармкомпании Ольга Мирошникова. - У нас работают люди с инвалидностью, в том числе, и с рассеянным склерозом. В рамках проекта мы создали еще одно такое рабочее место - соискатель уже приступил к работе".

Пока проект "Неограниченные возможности" помог в трудоустройстве двум специалистам, подобраны вакансии более чем для 60. А заявки на участие прислали около 300 человек с рассеянным склерозом, живущие в разных городах страны. Организаторы проекта подчеркивают: речь идет о долгосрочной работе, благотворительный проект будет продолжен и в 2020 году.

Общество Здоровье Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
Путин направил соболезнования детям генерала Гареева
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан