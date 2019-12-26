Как людям с рассеянным склерозом помогают найти работу

Люди с инвалидностью испытывают серьезные сложности при поисках работы, им особенно сложно конкурировать на рынке труда и найти подходящее рабочее место, - этот очевидный факт еще раз подтвердило исследование HeadHunter, проведенное в декабре 2019 года. По мнению экспертов, люди с ограниченными возможностями по здоровью должны иметь возможность получить индивидуальный подход, учитывающий их реальные возможности. Именно такой принцип лег в основу проекта "Неограниченные возможности", который реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Самаре, Нижнем Новгороде, Вологде, Кыштыме и других городах России. Этот проект направлен на индивидуальную помощь в трудоустройстве людям с рассеянным склерозом, которые хотят и могут работать.

В российском законодательстве предусмотрена государственная поддержка инвалидам в трудоустройстве. Но основной механизм - обязательное выделение работодателями квотированных мест для работников с ограничениями по здоровью - не учитывает особенности и потребности разных людей. Между тем, индивидуальная работа с каждым соискателем и каждым работодателем необходима, - это повышает результативность поисков подходящего рабочего места для соискателя, с одной стороны, и работника для конкретного предприятия, - с другой.

Такой подход предусмотрен в проекте "Неограниченные возможности", который инициирован общественными организациями инвалидов "Московское общество рассеянного склероза" и "Перспектива", рекрутинговыми компаниями HeadHunter, Hays, а также международной фармкомпанией.

"Рассеянный склероз - тяжелое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При прогрессировании у больного возникает мышечная слабость, нарушаются двигательные функции, появляются проблемы со зрением, - пояснила "РГ" вице-президент "Московского общества рассеянного склероза" Александра Балтачева. - Важно понимать: ни умственные способности, ни профессиональные навыки человек не теряет. Болезнь, как правило, развивается медленно, но при этом приводит к ранней и глубокой инвалидности".

С первыми симптомами болезни люди сталкиваются обычно в самом цветущем возрасте - от 20 до 40 лет. Именно поэтому одна из самых острых проблем для них - сохранить рабочее место или найти новую работу. Очень часто, узнав о своем диагнозе, люди до последнего скрывают на работе, что больны.

При этом убедить работодателя организовать рабочее место для такого "особого" работника бывает сложно. "Само название заболевания нередко вводит людей в заблуждение. Хотя ни о какой потери памяти при рассеянном склерозе речи не идет,- говорит руководитель отдела по трудоустройству людей с инвалидностью Региональной общественной организации инвалидов "Перспектива" Михаил Новиков. - Работодатели нередко полагают, что такие сотрудники менее внимательны к рабочим задачам, менее продуктивны. Сами работники, в свою очередь, в большинстве уверены, что причиной отказа со стороны работодателя при попытке трудоустроиться является именно состояние здоровья, а не отсутствие профессиональных навыков или образования".

Проект, таким образом, направлен на работу с представителями бизнеса: работодателей убеждают в необходимости социального подхода при построении кадровой политики. Одновременно идет работа и с соискателями: "Перспектива" организует собеседования для откликнувшихся на проект, а рекрутинговое агентство Hays проводит тренинги о трудоустройстве.

Эксперты отмечают, что с развитием цифровизации открывается возможность работать по многим направлениям и профессиям удаленно, и это расширяет возможности трудоустройства инвалидов. Автоматизация многих функций привела к тому, что работодатели обращают больше внимания на личность будущего сотрудника: совокупность навыков и умений, свойственных человеку и недоступных машине. Кроме того, именно благодаря цифровизации многие вакансии перешли на удаленный режим работы. С другой стороны, уважение к особенностям здоровья, культуры и вероисповедания людей, проявляемое руководством компаний, растет. В развитых странах этап становления таких этических принципов пройден давно. Международные компании, ведущие бизнес в России, переносят их на нашу почву и тем самым помогают формировать соответствующее общественное мнение и взгляды на ведение бизнеса. Поэтому еще одна цель проекта - привлечь к участию крупные международные, а также российские компании, готовые создавать "целевые" рабочие места для особых работников.

- Сегодня в России более 80 000 людей с установленным диагнозом рассеянный склероз. Наша компания занимается инновационными разработками препаратов для лечения тяжелейших заболеваний - онкологических, аутоиммунных, инфекционных, неврологических, в том числе, и рассеянного склероза. При этом важно не только обеспечить больного качественным лечением, но и оказать ему социальную поддержку, помочь как можно дольше оставаться в социуме, работать, чувствовать себя востребованным, - считает HR бизнес партнер международной фармкомпании Ольга Мирошникова. - У нас работают люди с инвалидностью, в том числе, и с рассеянным склерозом. В рамках проекта мы создали еще одно такое рабочее место - соискатель уже приступил к работе".

Пока проект "Неограниченные возможности" помог в трудоустройстве двум специалистам, подобраны вакансии более чем для 60. А заявки на участие прислали около 300 человек с рассеянным склерозом, живущие в разных городах страны. Организаторы проекта подчеркивают: речь идет о долгосрочной работе, благотворительный проект будет продолжен и в 2020 году.