Старый добрый Санта-Клаус, как называют в западной традиции любимого всеми Деда Мороза, не только приносит подарки под Новый год, но и злостно нарушает законы самых разных стран. Как признает Le Monde, Санте крупно повезло появиться на свет в те незапамятные времена, когда современные правовые кодексы еще не действовали - иначе в одной только Франции дедушке за все прегрешения грозили бы штрафы на 20 с лишним миллионов евро. При худшем раскладе он угодил бы за решетку на 31 год без права на условно-досрочное освобождение, оставив целое поколение детей без праздника.

В Пятой республике Санту (французы зовут его Пэр Ноэль) можно смело записать в рецидивисты. Из года в год он незаконно проникает ночью на территорию 29 миллионов частных домовладений. За это, отмечает Le Monde, нарушителя следовало бы оштрафовать на 15 миллионов евро и отправить на исправительные работы сроком до 12 месяцев, как раз до следующего Нового года. Правда, нет гарантии, что убеленный почтенными сединами волшебник переосмыслит свое несолидное поведение и не возьмется за старое. Нарушает он и немецкие законы, особенно если вламывается в дома граждан через камин. К каминам в Германии разрешен доступ исключительно лицензированным трубочистам - разумеется, с согласия хозяев. По городу они перемещаются на велосипедах с опознавательными знаками, а вовсе не на санях, да еще в оленьей упряжке, затрудняющей уличный трафик. В Правилах дорожного движения ФРГ выделенных полос для них не предусмотрено.

Разве что углеродный след от повозки, облетающей планету, близок к нулю, так что последователи Греты Тунберг могут спать спокойно - в отличие от зоозащитников. Во Франции Санту могли бы давно уже привлечь к ответу по статье о жестоком обращении с животными. В этой стране категорически запрещено использовать хлысты, шпоры и другие инструменты принудительного воздействия на друзей человека, даже если воздействие это не физическое, а исключительно магическое. Перспектива для Санта-Клауса неутешительная: 2 года тюрьмы и пени в 30 миллионов евро, если не считать расходов на адвокатов.

А учитывая, что вес дедушки, согласно открытым источникам, составляет ни много ни мало 117 килограммов, в такой стране Евросоюза, как Греция, ему бы вовсе не позволили приближаться к зверям. Недавно там даже осликов оградили от тучных туристов. Так что оленей наверняка бы выпустили в дикую природу как бывших узников контактного зоопарка.

Во Франции Санту можно смело записать в преступники-рецидивисты

Между тем внутри оленьего коллектива вообще царит сущий беспредел. Возглавляет его, как известно, вожак Рудольф, с ним в упряжке еще семеро самцов и только одна барышня по имени Резвая. Налицо нарушение гендерного равенства и недобор "женских квот", утвержденных Еврокомиссией.

Санта-Клауса и его команду уличили и в других, гораздо более серьезных преступлениях - от провоза незадекларированных товаров в обход таможни до нарушения воздушного пространства над целыми государствами и режимными объектами. Кстати, в этом году власти США выдали Санте однократную въездную визу, действовавшую меньше суток - с 19 часов 24 декабря до семи утра 25 декабря. Так что если бы он решил задержаться в стране до начала Нового года, то перешел бы на положение нелегала, подлежащего немедленной депортации.