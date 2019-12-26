Китайская молодежь активно участвует в борьбе с глобальным потеплением

Тысячи людей заполнили улицы Мадрида в начале этого месяца, маршируя среди мигающих синих и красных огней полицейских машин, выкрикивая лозунги, держа в руках плакаты или флаги. Некоторые из протестующих пели и танцевали под живую музыку. Один маленький мальчик сидел на плечах своего отца в белой футболке с надписью: "Даже самые маленькие могут что-то изменить".

Девятилетняя Ли Цзылинь выступает на мероприятии на полях конференции ООН по изменению климата в Мадриде 5 декабря. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY

Эти события происходили 6 декабря, во время конференции ООН по изменению климата (COP25). Они послужили еще одним напоминанием, что надо активизировать действия по климатической проблеме. Китайские делегаты, присутствовавшие на конференции, столкнулись с вопросом, что они делают на родине для борьбы с глобальным изменением климата.

Конференция государств, подписавших Парижское соглашение о климате, должна была завершиться 13 декабря. Но жаркие дискуссии и споры задержали закрытие до 15 декабря. В мероприятии приняли участие не только дипломаты из почти 200 стран, но также неправительственные организации со всего мира. Делегаты, в том числе представители амазонских племен и жители тихоокеанских островов, появились в месте проведения конференции - Мадридском конференц-центре IFEMA в экзотических костюмах.

Двое девятилетних китайцев, хотя и были одеты в обычные костюмы, определенно выделялись среди тысяч делегатов. Девятилетний мальчик Чэнь Хэту и девочка Ли Цзылинь, всего на три месяца старше его, были одними из самых молодых выступающих на площадке форума. Ли, уроженка провинции Сычуань, являющейся основным местом обитания гигантской панды, выступила 5 декабря с речью об изменении климата и защите животных.

Если глобальное потепление продолжится, в течение следующих 80 лет пандам, возможно, придется переместиться в более высокие леса с более низкими температурами в поисках определенных сортов бамбука, рассказала она своей аудитории. "Давайте поддержим панду. Давайте объединимся для борьбы с изменением климата", - сказала Ли.

Два ученика начальной школы присоединились к сотням представителей неправительственных организаций из Китая для поездки за 9000 километров в Испанию ради участия в конференции. Еще десять лет назад такое нельзя было представить.

Ван Сянъи, зам. генсекретаря Китайской ассоциации сотрудничества НКО, рассказала, что, представители китайских НКО впервые приняли участие в конференции COP13 на Бали в 2007 году. По ее словам, тогда на мероприятии присутствовали всего 7 китайцев из неправительственного сектора, в том числе только трое из местных НКО. В состав делегации также входили один журналист, один студент колледжа и два работника филиалов международных НКО в Китае. Визит китайских участников привлек в тот год большое внимание, у них взяли интервью многие журналисты, и некоторые из них признались, что даже не знали о том, что китайские НКО работают над проблемой изменения климата.

"Когда Ша Цзукан (бывший заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам) увидел нас, он пришел поговорить с нами и предложил сделать групповую фотографию", - сказала Ван Сянъи.

По словам Ван, с 2007 года число китайских НКО, связанных с климатической тематикой, резко возросло. Когда в том же году ее ассоциация создала Китайскую сеть действий по гражданскому изучению вопросов изменения климата, в ее составе было всего около 10 местных НКО, связанных с климатом. Теперь число участников возросло до 33.

Некоторые китайские НКО активно продвигают проекты, которые могут помочь в смягчении последствий изменения климата, даже не подозревая об этом. Ван привела в пример местную НКО в провинции Юньнань. Эта организация считала, что ее проект, направленный на то, чтобы помочь фермерам адаптироваться к частым засухам через популяризацию новых видов сельскохозяйственных культур и использования новых методов посадки, был исключительно сельскохозяйственной программой.

Среди представителей китайских неправительственных организаций в этом году выделялось молодое поколение. Они не только выступили с речами, но и провели пресс-конференции и присоединились к своим зарубежным коллегам в совместных декларациях по климатическим действиям. 12 декабря они вместе с иностранными студентами организовали показ мод, на котором были представлены костюмы из переработанных материалов.

В отличие от юной шведской активистки Греты Тунберг, решившей бойкотировать школьные занятия, молодые китайцы, мотивированные местными НКО, посещают все больше лекций на тему изменения климата. Например, Ван Цзэкай, который в 2009 году открыл Центр НКО You Think, предлагает онлайн-курсы на тему изменения климата.

Его идея - "увлечь молодежь идеей снижения углеродного следа, чтобы современное поколение не только знало о важности низкого уровня выбросов углерода, но также приняло меры и смогло повлиять на окружающих". Онлайн-классы по климату привлекли 500 000 молодых китайцев в прошлом году, рассказал он. Студенты, заканчивающие курс, получают электронные сертификаты, и им предлагается делиться своими знаниями через соцсети.

В свою очередь, Китайская молодежная сеть действий в области климата запустила двухлетний проект под названием "Изменение климата 2030 +". Каждый год она будет выбирать 20 команд со всей страны. Половина команд получит финансовую поддержку для проведения полевых исследований, связанных с изменением климата.

НКО организует три межотраслевые учебные группы, которые опубликуют не менее 50 климатических работ, написанных с точки зрения молодежи. Как сказал работающий с сетью 24-летний Чжан Хаожань, "распространение информации через СМИ способствует продвижению проекта с целью привлечения внимания к теме изменения климата со стороны правительства, предприятий, общественности и аналитических центров".

По словам представителей сети, целью программы является привлечение как минимум 10 местных органов власти к "более амбициозным действиям".